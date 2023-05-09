"Galeyana gelmeyin, tepkinizi sandıkta gösterin"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Aydın Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuştu.



Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar...

İstanbul'da 1 milyon 700 bin kişiyi kucakladık. Tarihin en büyük buluşmasını yaptık

Gidemediğimiz illere 14 Mayıs'tan sonra teşekkür ziyaretinde bulunacağız

Oyumuzu ya terörle mücadele yürütenlerden ya da terör örgütleriyle kol kola olanlardan kullanacağız

Torununu SGK'ya kaydediyor. Bunlar hırsız, bunlardan bu ülkeye fayda olur mu

Bu CHP LGBT'ci mi? Bu İYİ Parti LGBT'ci mi? Bu HDP LGBT'ci mi? Diğer yavrucukları söylemeye gerek var mı? İstanbul, Ankara'ın büyükşehir belediyecileri zaten LGBT'cilerin en büyük finansörü

Menderes'i idama götürenler kimlerdi, o günün CHP'si. Şu andakilerin ondan farkı var mı? Aynı, bunlar sadece masanın etrafında fırıldak çeviriyorlar

Milletimizle aramıza giremeyenler, siyaset mühendislikleriyle, istihbarat operasyonlarıyla milli iradeyi yönlendirmek istedi. Biz 21 yıldır işte bu kirli senaryolarla da mücadele ettik

Batı'da vatan-millet edebiyatı yapıp, Doğu'da Selo'ya özgürlük isteyen ikiyüzlülerin neyi amaçladığını çok iyi biliyoruz. Biz kuklayı da, kuklacıyı da, oynanan oyunu da çok iyi biliriz. Allah'ın izniyle biz bu oyunu yine bozacağız

Biz kuklayı da, kuklacıyı da, oynanan oyunu da çok iyi biliyoruz. Allah'ın izniyle yine bu oyunu bozacağız. Fitne tüccarlarının aramıza nifak tohumları ekmesine izin vermeyeceğiz.

Siyasi ikballeri uğruna sizi galeyana getirmeye çalışanlara fırsat vermeyin. 14 Mayıs'ta sandık önünüze geldiğinde tepkinizi orada gösterin, kirli pazarlıkların hesabını sandıkta sorun. Göz göre göre sizlerin iradesini yok sayanlara cevabınızı sandıkta verin.

Biz Bay Bay Kemal'in SSK'nın başında olduğu o rezilliği, o rezaleti milletimize layık göremeyiz. Çünkü biz şöyle bakıyoruz; Kanuni ne diyor, "Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi/ Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi

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