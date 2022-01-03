Başkan Erdoğan'dan S. Arabistan açıklaması
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şubat ayında Suudi Arabistan'ı ziyaret edeceğini açıkladı.
Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin düzenlediği etkinliğin çıkışında açıklama yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şubat ayında Suudi Arabistan'ı ziyaret edeceğini ifade etti.
Başkan Erdoğan, kendisinden Suudi Arabistan'a ihracat sorununu çözmesini isteyen bir iş kadınına, "Tamam da dur bakalım. Şu anda şubatta beni bekliyor. Söz verdi, ben de şubatta Suudi Arabistan'a ziyaretimi yapacağım" şeklinde yanıt verdi.
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