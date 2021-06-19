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19 Haziran 2021 Cumartesi 16:09:00 - Güncelleme:19 Haziran 2021 Cumartesi 16:09:00

Başkan Erdoğan'dan Reisi'ye tebrik mesajı

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Başkan Erdoğan İran Cumhurbaşkanı seçilen Reisi'ye tebrik mesajı gönderdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı seçilen İbrahim Reisi'ye tebrik mesajı gönderdi.

Erdoğan mesajnda şu ifadelere yer verdi:

Cumhurbaşkanlığınız döneminde, ülkelerimiz arasındaki işbirliğinin daha da güçleneceğine olan inancımı ifadeyle, bu doğrultuda Zat-ı Devletleri'yle teşrik-i mesaide bulunmaya hazırım. Bu meyanda, Covid-19 salgınının aşılmasının ardından Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin önümüzdeki dönem toplantısı münasebetiyle komşumuz İran'ı ziyaret etmekten memnuniyet duyacağım.

Etiketler : başkan erdoğan iran ibrahim reisi
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