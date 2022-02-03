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03 Şubat 2022 Perşembe 22:13:00 - Güncelleme:03 Şubat 2022 Perşembe 22:13:00

Başkan Erdoğan'dan Regaib Kandili mesajı

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Başkan Erdoğan, "Milletimizin ve İslam âleminin dün müşerref olduğumuz mübarek üç ayları ile bu gece idrak ettiğimiz Leyle-i Regaib'ini tebrik ediyorum" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından Regaip Kandili'ni tebrik etti.

Erdoğan, mesajında şunları söyledi:

"Milletimizin ve İslam âleminin dün müşerref olduğumuz mübarek üç ayları ile bu gece idrak ettiğimiz Leyle-i Regaib'ini tebrik ediyorum.

Bu bereketli günlerin tüm insanlığa barış, huzur ve esenlik getirmesini diliyorum."

Etiketler : başkan erdoğan kandil mesajı recep tayyip erdoğan regaip kandili
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