Başkan Erdoğan'dan Ramazan mesajı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ramazan-ı şerif dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bu gece ilk sahuruna kalkacağımız, yarın ilk orucunu tutacağımız, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan ramazan-ı şerifinizi tebrik ediyorum. Ramazanın bereketinin tüm insanlığın üzerine olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan, paylaşımında, "Hayırlı Ramazanlar" yazılı bir görsele de yer verdi.
Bu gece ilk sahuruna kalkacağımız, yarın ilk orucunu tutacağımız, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedî azaptan kurtuluş olan Ramazan-ı Şerif'inizi tebrik ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 1, 2022
Ramazan'ın bereketinin tüm insanlığın üzerine olmasını diliyorum. �� pic.twitter.com/i6EEtuW6Y9