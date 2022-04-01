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01 Nisan 2022 Cuma 19:59:00 - Güncelleme:01 Nisan 2022 Cuma 19:59:00

Başkan Erdoğan'dan Ramazan mesajı

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ramazan-ı şerif dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bu gece ilk sahuruna kalkacağımız, yarın ilk orucunu tutacağımız, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan ramazan-ı şerifinizi tebrik ediyorum. Ramazanın bereketinin tüm insanlığın üzerine olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, paylaşımında, "Hayırlı Ramazanlar" yazılı bir görsele de yer verdi.

Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan Ramazan Ayı başkan erdoğan
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