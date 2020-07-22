Başkan Erdoğan'dan Pınar Gültekin paylaşımı: Davanın bizzat takipçisi olacağız
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Muğla'da Cemal Metin Avcı tarafından öldürülen Pınar Gültekin'le ilgili, "Dün bir cani tarafından hunharca katledildiğini öğrendiğimiz Pınar Gültekin'in acısı bizleri kedere boğdu. Kadına karşı işlenen tüm suçları lanetliyorum." açıklamasında bulundu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Muğla'da bir cani tarafından katledilmesine ilişkin twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ve açıklamalar şöyle oldu;
"LANETLİYORUM"
"Dün bir cani tarafından hunharca katledildiğini öğrendiğimiz #PınarGültekin'in acısı bizleri kedere boğdu. Kadına karşı işlenen tüm suçları lanetliyorum.
"BU CANİLERİN BU TOPRAKLARDA YERİ YOKTUR"
Bu canilerin ve işledikleri bu rezil cinayetlerin bizim medeniyetimizde de anlayışımızda da yaşantımızda da tek bir kum tanesi kadar yeri ve bahanesi yoktur, olamaz. Hep birlikte bu şiddete karşı duracak, bunları millet olarak yeneceğiz. Pınar Gültekin'i katleden caninin hak ettiği en ağır cezayı alacağından şüphem yoktur.
"DAVANIN BİZZAT TAKİPÇİSİ OLACAĞIM"
Davanın bizzat takipçisi olacak, bir daha asla yaşamak istemediğimiz kadına şiddetin son bulması için Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak ne gerekiyorsa yapacağız."
Dün bir cani tarafından hunharca katledildiğini öğrendiğimiz #PınarGültekin’in acısı bizleri kedere boğdu. Kadına karşı işlenen tüm suçları lanetliyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 22, 2020
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