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18 Nisan 2022 Pazartesi 07:49:00 - Güncelleme:18 Nisan 2022 Pazartesi 07:49:00

Başkan Erdoğan'dan peş peşe görüşmeler!

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas ile telefonda görüşmesinin ardından Birleşmiş Milletler (BM) Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda görüştü.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önce Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile ardından Birleşmiş Milletler Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Erdoğan, Abbas'la gerçekleştirdiği görüşmeye dair şu ifadeleri kullandı:

Bugün Filistin Devlet Başkanı Sayın Mahmud Abbas'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik.

Kudüs başta olmak üzere Filistin'de yaşananlar nedeniyle Ramazan'ı buruk geçirirken, İsrail'in saldırılarında vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralananlara şifa diledim.

DESTEK MESAJI

Görüşmemizde İsrail'in Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere yönelik müdahalelerini şiddetle kınadığımı ve Mescid-i Aksa'nın statüsüne ve maneviyatına yönelik tahrik ve tehditlerin karşısında duracağımızı Sayın Abbas'a ifade ettim.

Türkiye her daim Filistin'in yanındadır. Yaşananlar Filistinli tüm grupların birlik ve uzlaşı yolunda çalışmasının zaruretini hatırlatmaktadır. Sayın Abbas'a hem itidal telkinleri hem de birlik bakımından sergileyeceği sağduyulu liderlik dolayısıyla şükranlarımı ilettim.

"YAŞANANLAR KABUL EDİLEMEZ"

Başkan Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile gerçekleştirdiği görüşmeye dair şu mesajları paylaştı:

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sayın Antonio Guterres ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik.

Görüşmemizde, Kudüs'te yaşanan olaylar ve Ukrayna-Rusya savaşı başta olmak üzere bölgesel gelişmeleri ele aldık. İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik müdahaleleri ve provokasyonlar sonucu yaşananları kabul edilemez bulduğumuzu ve şiddetle kınadığımızı ifade ettiğim görüşmede, Sayın Guterres ile bölgenin barışa kavuşması için atılabilecek müşterek adımları değerlendirdik.

Sayın Guterres'e, Ukrayna konusunda da İstanbul Süreci'ni herkesin desteklemesi gerektiğini; tarafların görüş ayrılıklarının giderilmesi için çaba göstermenin Türkiye'nin yürüttüğü barış girişimlerini tamamlayıcı nitelikte olacağını ifade ettim." notunu düştü.

Etiketler : Başkan Recep Tayyip Erdoğan Guterre Mescid-i Aksa
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