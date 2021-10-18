Başkan Erdoğan'dan Özdemir Bayraktar için başsağlığı mesajı
Kaynak: TRT Haber
Başkan Erdoğan, 72 yaşında hayatını kaybeden Özdemir Bayraktar için yayımladığı mesajında, "Milletimize yaptığı eşsiz hizmetler asla unutulmayacaktır" dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar'ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.
Başkan Erdoğan, şunları söyledi:
"Milli Teknoloji Hamlesi'ne hayalleriyle, gayretleriyle, mücadelesiyle yön veren, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı, kıymetli dostum Özdemir Bayraktar'a Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Milletimize yaptığı eşsiz hizmetler asla unutulmayacaktır."
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