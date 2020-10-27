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27 Ekim 2020 Salı 18:04:00 - Güncelleme:27 Ekim 2020 Salı 18:04:00

Başkan Erdoğan'dan Osman Durmuş'un ailesine taziye telefonu

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Başkan Erdoğan, dün hayatını kaybeden eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş'un ailesini telefonla arayarak başsağlığı dileklerini iletti.

Başkan Erdoğan, dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş'un ailesi ve MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi arayıp taziyelerini bildirdi.

Alınan bilgiye göre dün hayatını kaybeden Osman Durmuş'un oğlu Selçuk Durmuş'u arayan Başkan Erdoğan ardından MHP lideri Devlet Bahçeli'yi de arayarak taziyelerini bildirdi. 

Osman Durmuş hayatını kaybetti

Konuya ilişkin İletişim Başkanlığınca yapılan açıklamada, "Başkan Erdoğan, merhum Osman Durmuş'un oğlu Selçuk Durmuş ile MHP lideri Bahçeli'yle telefonda görüştü. Görüşmede, taziyelerini bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhum Osman Durmuş'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı temennisinde bulundu" ifadelerine yer verildi.

Etiketler : osman durmuş başkan erdoğan devlet bahçeli taziye
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