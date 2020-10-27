Başkan Erdoğan'dan Osman Durmuş'un ailesine taziye telefonu

Başkan Erdoğan, dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş'un ailesi ve MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi arayıp taziyelerini bildirdi.



Alınan bilgiye göre dün hayatını kaybeden Osman Durmuş'un oğlu Selçuk Durmuş'u arayan Başkan Erdoğan ardından MHP lideri Devlet Bahçeli'yi de arayarak taziyelerini bildirdi.

Osman Durmuş hayatını kaybetti

Konuya ilişkin İletişim Başkanlığınca yapılan açıklamada, "Başkan Erdoğan, merhum Osman Durmuş'un oğlu Selçuk Durmuş ile MHP lideri Bahçeli'yle telefonda görüştü. Görüşmede, taziyelerini bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhum Osman Durmuş'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı temennisinde bulundu" ifadelerine yer verildi.