Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'cebir, şiddet kullanarak anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs' ve 'casusluk' suçlamasıyla tutuklu Osman Kavala hakkında 'derhal serbest bırakılması' çağrısı yayınlayan Ankara'daki 10 büyükelçiliğe, "Bunları ülkemizde ağırlamak gibi bir lüksümüz olamaz. Türkiye'de yargı bağımsız" diye tepki gösterdi.

KAVALA 'SOROS ARTIĞI'

Erdoğan, Afrika seyahati dönüşü gazetecilerin konuyla ilgili sorularını cevaplarken, şunları söyledi: "Bakın şimdi AİHM bir karar almış. Bu Kavala denilen Soros artığıyla ilgili olarak Türkiye'yi adeta mahkum etmek istiyorlar. 10 tane büyükelçi bu açıklamayı niye yapar? Söyledim Dışişleri Bakanımıza, bizim bunları ülkemizde ağırlamak gibi bir lüksümüz olamaz. Türkiye'ye ders vermek haddinize mi sizin? Kimsiniz siz? Neymiş? Kavala'yı bırakın!.. Sen kendi ülkendeki haydutları, katilleri, teröristleri bırakıyor musun? Amerika'sı, Almanya'sı, hangisi böyle bir şeyi şu ana kadar yaptı? Yapmadılar ve yapmazlar. Konuştuğunuz zaman 'yargı bağımsızdır' derler. Bizdeki yargı bağımlı mı? Bizdeki yargı, bağımsızlığın en güzel örneklerini veriyor."

BALKANLAR'A SIZIYOR

"Kavala'nın özelliği daha farklı. Uluslararası camia içerisinde Soros ne ise, Kavala o. Bunlar para ile istedikleri yeri istedikleri gibi sallamaya çalışıyorlar. Şimdi Soros'un oğlu da giriyor. O da babası gibi. Bunların çok iyi takip edilmesi lazım. Bunlar mesela şu anda Balkanlar'a sızmanın, Balkanlar'ı sindirmenin gayreti içerisindeler. Bunlara da tabii fırsat vermeyeceğiz, verilmemesi lazım. Kosova'da, Makedonya'da, Arnavutluk'ta, her yerde buna benzer şeyleri yaparlar. Elhamdülillah, Türkiye olarak biz güçlüyüz ve bize sızamıyorlar."

ŞEHİT ÇOCUKLARI YOK MU?

Muhalefet partilerinin de aynı dili kullanması: "Bunlardan başka bir şey bekleyemeyeceğiz. AK Parti ve MHP olarak Cumhur İttifakı'nda biz milletimizin hakkı söz konusu olduğunda aynı hedefe vururuz. Ama diğerleri birlikte hareket ediyor. Neymiş? (Kavala) 4 senedir yatıyormuş. Yargı ne diyorsa o. Şimdi HDP de Selahattin Demirtaş'ı çıkarmanın gayreti içerisinde. Hale bakın... Terörist adam ya... 53 vatandaşımız bunun çağrısıyla ölüyor Diyarbakır'da. Yasin Börü yavrumuzun nasıl şehit edildiğini biliyorsunuz. Bir televizyon kanalı bunun hanımını çıkarıyor, konuşturuyor; o da 'çocuklarımın babası içeride' diyor. Senin çocukların babası içeride de, Yasin Börü şehit oldu!.. Diğer şehitlerin yavruları yok mu? Bunu hiç konuşmuyorlar."

AFRİKA'DA, 'KAZAN-KAZAN' ANLAYIŞIYLA BÜYÜYECEĞİZ

Erdoğan, bugüne kadar 30 Afrika ülkesine 41 ziyaret yaptığını hatırlatarak, son ziyarette Angola, Togo, Burkina Faso, Liberya ve Nijerya Cumhurbaşkanlarıyla, ikili ilişkiler, iş imkanları, güvenlik, terörle mücadele ve eğitim konularında ortak çalışmalar için mutabık kaldıklarını anlattı.

Erdoğan, Türkiye'nin Afrika vizyonunun "karşılıklı saygı temelinde kazan-kazan ilkesine dayandığına" işaret ederek, "Bazı ülkeler Afrika kıtasına bizim gibi işbirliği perspektifinden değil, çıkar penceresinden bakıyorlar. Kibir üzerine bina edilmiş bir bakış yerine iş birliği, dayanışma, ortak tarih, bilgi, birikim ve tecrübe paylaşımı üzerine inşa edilmiş bir Afrika yaklaşımını savunuyoruz. Afrika'yı pazar değil, ortak olarak görüyoruz. Afrikalı dostlarımızın da bizim bu samimi yaklaşımımızın farkında olduklarını memnuniyetle görüyoruz" dedi.

Erdoğan, İstanbul'da 21-22 Ekim'de Türkiye-Afrika Ekonomi ve İşbirliği Forumu'nun, 17-18 Aralık'ta ise Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nin yapılacağını hatırlattı.

BATI DURUMUN FARKINDA

Erdoğan, Afrika ile ilgili soruları şöyle cevapladı:

Afrika seyahatinin Batı medyasında yansımaları: "Bunlar zaten işi yakalamış. Nerede ne olduğunu onlar iyi biliyorlar. Afrika'da bizim yapacağımız daha çok işler var ama bunun takibi gerekiyor. Angola'nın yeraltı zenginlikleri çok çok fazla; petrol, altın, bakır, çinko, kurşun... Elmas yatakları çok ileri derecede. Fransızlar bunları sömürdü. Bunlar geç farkına vardılar. Bizim derdimiz sömürmek değil, aksine hem kazandıralım hem kazanalım diyoruz. Doğalgaz ve enerji noktasında attığımız adımlar var. Tabii birileri de bunun farkında. 'Elimizden gidiyor' diye endişe ediyorlar. Çünkü bunlar hep tek taraflı çalıştılar. Biz öyle değiliz. Tabii bunların bir daha oralara girmeleri de kolay kolay mümkün olmayacak. Düşünün Nijerya Cumhurbaşkanı '1 milyon insanımızı öldürdüler' diyor. Fransızlar aynı şekilde Cezayir'de de 1 milyon, Ruanda'da 700 bin insanı öldürdüler. Bunu söylediğiniz zaman kuduruyorlar."

AFRİKA'YI UYANDIRIYORUZ

"Afrika ülkeleri bizim 'kazan-kazan' teklifimizi çok çok önemsiyorlar. Çünkü bundan önce gelenler böyle gelmediler. Onlar vurup geçtiler. Bizim gibi paylaşmak, beraber kazanmak, onların kitabında yok. Kapitalist zihniyette böyle bir şey söz konusu olabilir mi? Hele modern kapitalizmde hiç yok. Afrikalılar şimdi diyorlar ki, sizin gelişiniz Batı'nın Afrika ile olan ilişkilerini de derdest ediyor. Afrikalı memnun. Bütün mesele şimdi bizim Afrika'yı uyandırmamız, ayağa kaldırmamız. Liberya, Burkina Faso ve Güney Afrika'ya gitmeyi istiyorum. Bölgenin en diri ülkesi ve savunma sanayiinde çok güçlü. Birlikte atabileceğimiz güçlü adımlar var."