29 Ağustos 2020 Cumartesi 15:46:00 - Güncelleme:29 Ağustos 2020 Cumartesi 16:09:00
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar - Canlı izle
Başkan Erdoğan, MESS Teknoloji Merkezi'nde düzenlenen “Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi: MESS Teknoloji Merkezi ve 40 Fabrika Açılış Töreni”nde konuşuyor. Canlı yayın izlemek için tıklayın
- Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar - Canlı izle
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