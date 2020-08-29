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29 Ağustos 2020 Cumartesi 15:46:00 - Güncelleme:29 Ağustos 2020 Cumartesi 16:09:00

Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar - Canlı izle

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Başkan Erdoğan, MESS Teknoloji Merkezi'nde düzenlenen “Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi: MESS Teknoloji Merkezi ve 40 Fabrika Açılış Töreni”nde konuşuyor. Canlı yayın izlemek için tıklayın

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