"ABD'de yaşananlar insanlığı şok etmiştir"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazının ardından gündeme ilişkin açıklamalarda önemli açıklamalarda bulundu. ABD'de yaşananları demokrasi tarihinin bir yüz karası olarak değerlendiren Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki rektör protestolarıyla ilgili de önemli açıklamalarda bulundu.



İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları

"DEMOKRASİ TARİHİNİN YÜZ KARASI

'ABD'nin tarihinde olmamış bir vaka ile karşı karşıya kaldığını görüyoruz. Lafa geldiği zaman demokrasinin beşiği diye ifade edilen ABD'deki bu süreç tüm insalığı şok etmiştir. Özellikle Gezi Olayları'nda ABD'nin medyasında bir siyasinin ne gibi açıklamaları olmuştur, ne gibi tehditler olmuştur bakmak lazım. Bizim tavrımız çok açıkken ABD'nin tutumu çok farklıydı. Ama o zaman da işin başında demokratlar vardır. Demokratlar neyse Cumhuriyetçilerin de aynı olduğu gördük. Demokrasi tarihinin bir yüz karası olarak görüyoruz.

BOĞAZİÇİ'NDEKİ REKTÖR PROTESTOSU



Ben öğrencilerle neden görüşeyim. Öğrenciler bu işin içinde değil. Bu işin içinde olanlar terörist. İstanbul İl Başkanı da orada, o zaten bir DHKP-C militanıdır. Yaptıkları yasalara uygun olarak atanmıştır rektör. Melih bey, zaten daha önce iki üniversite görev almış biridir. YÖK'ün şahsıma teklif ettiği isimler arasında, 9 isim teklif edildi. Bana yasaların vermiş olduğu yetkiler noktasında ben Melih beyi layık gördüm.

BAHÇELİ VE ASİLTÜRK'E ZİYARET

Cumhur İttifakı'nın güçlenerek yarınlara devamı için birliğimiz, beraberliğimizi sürekli teyit ediyoruz. Benzer ziyaretler bundan sonraki süreçte de olabilir.

Oğuzhan Asiltürk'ü ziyaretim hem bir nezaket ziyareti hem de bu ittifak meselesinde yani bir seçim ittifakı mı olur veya geleceğe yönelik biz bir terörle mücadele verirken burada bu terörle mücadelede her türlü desteğin bizim yanımızda olması lazım. Yani yalnızlığı hissetmememiz lazım.

"COVID VAKASI ASRIN VEBASIDIR"

Bazı çevrelerin aleyhte kampanyaları var, bu aleyhte kampanyalara benim milletim inanıyorum ki prim vermeyecektir. Bu Covid vakası sıradan bir vaka değildir, adeta asrın vebası. Bunun için de bir devlet başkanı olarak, bir iktidar olarak elimizden ne geliyorsa bunu yapmaya mecburuz. Bedeli ne olursa olsun aşıları alacağız, ilaçları da alacağız. Bunların bir kısmını ülkemizde üreteceğiz ve inşallah bunlarla birlikte bu mücadeleyi, savaşı vereceğiz.