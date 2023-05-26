Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar...

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde "Kadınlar Buluşması"nda konuşuyor.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

14 Mayıs'ta Cumhur İttifakı'na verdiğiniz destek için sizlere tek tek teşekkür ediyorum. Önümüzdeki seçimlerin en kritik aşaması var. Bu pazar bir kez daha hayatımızın en önemli tercihlerinden birini yapacağız.

27 milyondan fazla insanımızın teveccühüne mazhar olduk. Hiçbir ayrım yapmadan mazlumlara sahip çıkışımızla Türkiye'nin huzurundayız.

Daha iki hafta öncesine kadar bedava ev vadettiği insanları, oy vermediği için kapı dışarı eden vicdansızlık örneği var.

Bakanlık pazarlığı alev alev. Toplamda yüzde 1'i zor bulan böyle bir gruba 40 milletvekili dağıtan bir garip insan var. Bir özelliği daha var, hesap uzmanı. Bu nasıl hesap uzmanı ki yüzde 1 bile olmayanlara kalkıp kendi milletvekili sayılarını neredeyse yok edecek sayıda bir oranlar 40 tane milletvekilliği dağıtıyor.

"21 YILDA UNUTULAN TÜM KÖTÜLÜKLER 3 AYA SIĞDIRILDIILAR"

Bu pazar çok önemli. İnşallah benim milletim hesap uzmanlığının en güzel örneğini sandıklarda bunlara verecek. Türk siyasetinin 21 yılda unuttuğu tüm kötülükleri 3 aya sığdırmış bir çapsızlık örneği var.

Şimdi soruyorlar delil, belge. İşte daha ne istiyorsunuz. Eğer Selo'nun dışarı çıkmasını istiyorsanız oyunuzu Kılıçdaroğlu'na vereceksiniz.

Erdoğan 323 kişiyle bu yola devam ederse, hukuktan başka hiçbir şey tecelli etmez. Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu parti ne diyor?

Ben şimdi merak ediyorum. Bu yargı nerede? Maalesef yargı da devreye girmiyor.