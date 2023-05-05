Başkan Erdoğan'dan 'dişe diş kana kan' tepkisi!

Başkan Erdoğan, Van Beşyol Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Sevgili Vanlılar, başımın tacı kıymetli hanımefendiler, geleceğimizi teminatı değerli gençler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.

Bugün yine Van'dayız. Son gelişimizde sizinle kucaklaşmıştık. Van sadece ülkemizin yükselen yıldızı değil, aynı zamanda bölgesinde ve dünyada yükselen bir şehir haline geldi.

Bundan sonra Gabar terörle anılmayacak, bundan sonra Gabar, o bölgede ayrı bir petrol zenginliğiyle anılacak.

14 Mayıs akşamı inşallah balkondan sesleniyor muyuz? 14 Mayıs'a gümbür gümbür yürüyor muyuz? Tüm Vanlı kardeşlerim bir araya gelip birlikte yürüdüler.

Sevgili kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum. 1 yıllık hasretin ardından bugün Van'dayız.

Huzurunuza hatta namusunuza göz diken terör örgütü bir daha kılınıza bile ilişemeyecek. Van depremini hatırlayın. O günkü belediye başkanı kimdi? Van'ı susuzluğa mahkum etti mi? Biz Van'ın susuzluğunu giderdik. Edremit'i Edremit biz yaptık, Erciş'i Erciş biz yaptık. Nerede belediye? Belediye başkanı niye görevini yapmadı? Hani bunlar Kürt kardeşlerimi seviyordu. Biz yaradanı yaradılandan ötürü sevdik. Bizim dinimizde Türk, Kürt, Arap ayrımı yok. Sadece Allah için seviyoruz.

'DİŞE DİŞ KANA KAN' TEPKİSİ!



Gabar artık terör ile değil petrol rezervi ile anılacak. Yıllarca bu petrol kuyularını betonladılar. Şimdi biz açtık. Aynı Karadeniz'deki doğal gaz gibi açtık. 14 Mayıs akşamı hep birlikte bir başka güleceğiz. Yıllarca sizin ve evlatlarınızın geleceğini karartarak istismar siyaseti yapanların kimin arkasına takıldığını biliyorsunuz. 15,16 yaşındaki çocuklarımızı Kandil'e kimler kaçırdı? Bunlar ne diyor, biz Kürdüz diyor. Bunların Kürtlükle alakası yok. Bunlar sadece vahşet kusuyor. 14 Mayıs'ta bunların hesabını sormaya var mıyız? Her türlü suçunu işleyen şimdi CHP'ye payanda oldu. CHP mitin yapabilir miydi gelip burada. CHP'ye desteklerini utanmadan dişe diş kana kan diyerek ilan edenler Vanlı olabilir mi? Bu ülkenin başına bir CHP'li getirmek için karşınıza geldiklerinde bunun hesabını sormayacak mısınız?

2011 depreminin ardından Van'ı adeta yeni baştan inşa ettik mi? TOKİ eli ile 24 bin konutu ile bitirip sahiplerine verdik. Bir de CHP'lilere sormak lazım, siz Van'a ne kazandırdınız?

VAN'A 96 MİLYAR LİRALIK YATIRIM YAPTIK

21 yılda 96 milyar liralık kamu yatırımını Van'a yaptık. Bu hizmet ve eserlerin sürmesi için hazır mısınız? 14 Mayıs'ta tercihimizi doğrudan yana yapıyor muyuz? Sandıkları 14 Mayıs'ta patlatıyor muyuz?

Yüreğimizdeki muhabbetle heybemizdeki projelerle geldik. Bir de onlara sorun, ne getirdiniz diye sorun. CHP'sine, HDP'sine sorun. Hiçbir şey getirdikleri yok hiçbir zaman da getirmeyecekler. Çünkü biz evlatlarımızı PKK, FETÖ terör örgütlerine, LGBT denen sapkınlara teslim etmenin hesabını değil, aile yapımızın güçlendirmenin hesabını yapıyoruz. CHP LGBT'ci mi, İYİ Parti LGBT'ci mi, HDP LGBT'ci mi? Cumhur İttifakı'nda asla böyle bir şey yok. Ailelerimize leke sürülmesine asla müsaade etmiyoruz.

İşte masa bu masanın etrafındaki çapı, niyeti bu. Bu masa müzakere masası olmaktan çıkalı çok oldu. Savaş Ay sağ olsa da onun yaptıklarını anlatsa. Şimdi hastanelerimiz nasıl, pırıl pırıl. Şimdi buraya bir hastane daha geliyor. Bu masa çocukların yürümeye yeni başladığında kullandığı masaya benzedi. Direksiyonda Kılıçdaroğlu görünüyor ama onun görevi mutfakta kalp yapmak. Baş belirsiz, meydan ıssız diye bir söz varya tam da öyle bir durum var. Sürekli bir tarafa savruluyorlar. Ülkemizin terör sorununu bitirmek istediğimizde ısıran bunlar değil miydi? Benim Kürt kardeşlerimin kanını oluk oluk akıtan bunlar değil miydi? Bu acıların neresinde Kürt kardeşlerim var. Bu ülkenin 85 milyon vatandaşının her biri tarihinin en güvenli dönemini yaşarken Türkiye'yi eski karanlık günlerine döndürmenin kime ne faydası var? attığımız adımlara çelme takmanın kime ne faydası var? Birileri kandan kaostan beslendiği için onların bu tabloya çok ihtiyacı var.