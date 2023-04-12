Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ortak yayınında gazetecilerin sorularını yanıtlıyor.

İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Deprem bölgesinde kararlı adımlar atmamız şart. Biz iktidara gelmeden önce eğitim ve sağlığı başa koyduk. Sağlıkta en ileri ülkelerle yarışır durumdayız. Şehir hastaneleriyle daha güçlü hale geldik. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızı sağlam konutlara yerleştirmemiz gerekiyor. Belediye başkanlığı dönemimden beri hep yatay mimariyi savundum. Yatay mimarı konusunda artık vatandaşlarımız da bizim bu tezimizi kabul eder duruma geldi. Toplamda 650 bin konut inşa edeceğiz, 350 binin 1 yıl içinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz.

Devletimiz böylesinde büyük bir felaketin ardından 50-60 gün içinde konutları teslim etme tezini daha önceki afetlerde ispat etti. Biz bunları ispat etmiş bir iktidarız, söz verdiysek tutarız. Deprem bölgesindeki vatandaşlarım bize inanıp güvensinler, onları sağlam konutlara yerleştireceğiz.

Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modelini başlattık, bunu yeni yol haritası olarak kabul ediyoruz. İlk toplantımızı İstanbul'da hocalarımızla 130 kişiyle yaptık. Belli aralıklarla bu çalışmaları yürüteceğiz. Afetlerin çeşitleri olarak hepsine hazırlıklı olmamız lazım. Zemin artı 3 veya 4 şeklinde ilerleyeceğiz.

İSTANBUL'DA KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI

1999 öncesi binaların risk analizini yapmaya başladık. Sağlıksız yapı stoku ortadan kaldırılacak. Denetimler de sıklaştırılacak. İstanbul burada ayrı bir önem taşıyor. 39 ilçesinde bir harita çıkardık. 1,2 milyon bina İstanbul'da var. 220 bin bina, 1,5 milyon bağımzsız bölüm risk altında. Bunların 300 bininin acilen dönüştürülmesi gerekiyor. Buyrun gelin kentsel dönüşümü yapalım. Muhalefetin propagandalarına kesinlikle inanmaması gerekiyor.

Her geçen gün İstanbul'da yapılan kentsel dönüşüm çalışmaları daha güzel bir hal alıyor. Bitince çok güzel olacak. Kadıköy'de belediye ile uyum sağlanamadığı için halledilemedi, sonunda kabul ettiler. Bakanlığımız şimdi süratle orayı yapıyor. Bitince inanıyorum ki muhteşem olacak.

İSTANBUL'DA REZERV ŞEHİR PLANI

Kanal İstanbul'la birlikte rezevr şehirler ortaya çıkacak. Yoğun bir şekilde oralarda bina çalışmaları yapılacak. İmar affıyla ilgili yeni dönemde parlamentoyla ilgili 50. maddede katalog suçlar yerini alacak. Biz daha da köşeye sıkıştıracağız. Bu işin affı olmaz.

İstanbul'a girişi belediye başkanlığı döneminde vize usulü demiştik. Bu durum Londra'da uygulanıyor mesela. Belli ücrete tabi giriliyor. İstanbul o zaman 8 milyondu şimdi 16 milyon oldu. O gün bunu söyleyenler şehircilik, göç nedir bunlardan haberleri yoktu. O günkü iddialarımız bugün haklılığımızı getirdi. İstanbul'a gelenler iş buldu mu, belli imkana sahip misin sorarak gelecekti. Vizeye tabi olduğu için herkes gelemeyecekti. İstanbul'un nüfusu bu rakamlara ulaştı. Kaçak yapılaşma ileri derecede arttı, bu tehdit ediyor. Zemin etüttleri yapılmıyor veya yapanlar dikey mimariye vurgun vuruyorlar. Buna fırsat vermemek gerekiyor. Rezerv şehir bir yeri bir yerden naklederek zemin çalışması yapıp oralara müdahale demek. Avcılar aslında sağlam bir zemin değil. Beylikdüzü vs. oralar sıkıntılı yerler. Denize yakın bölgeler hep böyle.

Ayrıntılar geliyor...