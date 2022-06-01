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01 Haziran 2022 Çarşamba 19:15:00 - Güncelleme:01 Haziran 2022 Çarşamba 19:38:00

Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Başkan Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile ortak basın açıklaması yaptı.

TÜRKİYE İLE PAKİSTAN'DAN 7 ANLAŞMA

Bu sene Pakistan ile diplomatik ilişkilerimizin 75. yılı. Türkiye-Pakistan ile ilişkilerimizi daha da güçlendirmeyi planlıyoruz. Görüşmede, ikili ilişkilerimiz ile bölgesel ve küresel meseleleri kapsamlı şekilde ele aldık. Pakistan ile savunma sanayii alanında son dönemde geliştirilen iş birliğinden memnuniyet duyuyoruz. Pakistan ile ticaret hedefimiz yıllık 6 milyar dolar.

Türkiye ile Pakistan arasında 7 iş birliği anlaşması imzalandı.

"PAKİSTAN'A TERÖRLE MÜCADELESİNDE SONUNA KADAR DESTEK VERİYORUZ"

FETÖ'nün Pakistan'da yapılanmasına karşı alınan önlemler için Pakistan'a bir kez daha teşekkür ediyorum. Terörün her türlü mücadelesinde Pakistan'a sonuna kadar destek veriyoruz.

"AFGANİSTAN'IN KALICI İSTİKRARA KAVUŞMASI KRİTİK ÖNEMDEDİR"

Afganistan'ın kalıcı istikrara kavuşması bölgedeki terör faaliyetleri, yeni düzensiz göç dalgaları gibi tehditlerin önüne geçilmesinde kritik önemdedir. Afganistan'daki insani krizin aşılması için birlikte hareket ediyoruz. Bugüne kadar 4 bin tondan fazla insani yardım taşıyan 4 İyilik Treni gönderdik.

"PAKİSTAN VE TÜRKİYE'NİN BİRÇOK SORUNU ORTAKTIR"

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de "Kardeşim Erdoğan'ın dinamik liderliğiyle ilişkilerimiz gelişiyor. Pakistan ve Türkiye doğal ortaklardır, birçok sorunumuz ortaktır. Türkiye'nin düşmanı aslında her zaman Pakistan'ın da düşmanıdır" dedi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

- Çeyizlerini, mücevherlerini milli mücadele yıllarında bizlere bağışlayan Pakistanlı kadınların fedakarlığını asla unutmadık unutmayız

- Türkiye-Pakistan ilişkilerini, iki ülkenin tarihiyle dostluğuyla ve potansiyeliyle mütenasip bir şekilde stratejik bir perspektifle daha da güçlendirmeye hazırız

- Pakistan'la ikili ticaretimizi 2011 yılından beri ilk kez 1 milyar doların üzerine çıkarttık. Hedefimiz 5 milyar dolardı

- Pakistan ile savunma sanayii alanında gerçekleştirilen projelerden memnuniyet duyuyoruz

Etiketler : başkan erdoğan açıklama pakistan şerif
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