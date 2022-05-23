Başkan Erdoğan, müjdeleri peş peşe duyurdu!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, saat 16.25'te başlayan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sona erdi.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Uluslararası gündemle ilgili kritik görüşmeler yaptık. 10 Mayıs'ta Danıştay'amızın kuruluş yıldönümü ve idari yargı günü vesilesiyle adalet teşkilatımızın güzide mensuplarıyla bir araya geldik.

Engelliler Haftası vesilesiyle 12 Mayıs'ta Milli Eğitim ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'mızın düzenlediği törende engelli gençlerimizde buluştuk.

13 Mayıs'ta Katar Emiri Kardeşim Şeyh Temim ile bir araya gelerek iki ülke ilişkilerini değerlendirdik.

Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışını 14 Mayıs'ta hizmete açtık. Dünyada 5 tane olan deniz üzerine inşa edilmiş havalimanlarından birini ülkemize kazandırdık.

Geçtiğimiz pazartesi günü Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'u ülkemize ziyareti sebebiyle Külliye'de ağırladık.

YOKLAMA KAÇAĞI GENÇLERE MÜJDE

550 bini bulan yoklama kaçağı vakaya gençlerimize müjde vermek istiyorum. Yoklama kaçağı gençlerimize bedelli yolunu açıyoruz.

AÇIKCEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI?

Hükümlülerin koronavirüs izni 31 Temmuz 2023'e kadar uzatıldı.

CUMHURİYETİN 100. YILINA GÖRKEMLİ KUTLAMA PROGRAMI

Önce çok partili siyasi hayata geçip, ardından darbeler ve terörle kesintiye uğrasa da kalkınma hamlelerini başlatarak, kendimize yeni bir yol seçtik. Cumhurbaşkanlığı olarak kapsamlı bir 100. yıl kutlama programı oluşturduk. Milletimize son 2 asırdaki kayıpları ve kazanımları hatırlatacak, Türkiye 100. yıl iddiamızı "100 yılın işini 20 yıla sığdırdık" şiarıyla hayata geçireceğiz. Gençlerimize emanet edeceğimiz 2053 vizyonundan sonraki hayallerimizi ise Malazgirt Zaferi'ne atfettiğimiz 2071 vizyonu olacak.

"HER HİZMETE KARŞI OLAN BİR MUHALEFETLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

Bizim ülkemizde gerçekleştirdiğimiz büyük demokrasi ve kalkınmanın eksikliği, hatta hataları olabilir. Bunun eksiklerini kapatacak bir muhalefetle konuşmaya her zaman hazırız. Buna mukabil karşımızda sadece siyaset ortaya koyamayan arkayik bir muhalefet var. Getirilen her hizmete projeye karşı olan, ama ortaya bir program koyamayan hatta niyet koyamayan bir muhalefetle karşı karşıyayız.

"EN BÜYÜK AVANTAJIMIZ MİLLETİMİZİN KADİM ÖZELLİĞİDİR"

Hayat pahalılığı başta olmak üzere çeşitli sıkıntılara karşı karşıya olduğumuz gerçektir. Fakat bu millet gerici bir muhalefeti de hak etmiyor. Ülkemizin bu güne kadar her meselesini nasıl biz çözdüysek, Allah'ın izniyle yine bu sıkıntıların üstesinden biz geleceğiz. Kendini yenilemek başkalaşmak değil, aynı mayayla varlığını devam ettirmek, büyümek, çoğalmak demektir. Dünya yeni bir dönüşümün eşiğindedir, bu süreçte en büyük avantajımız milletimizin en kadim özelliğidir.

"HAYAT PAHALILIĞININ İNSANLAR ÜZERİNDEKİ YÜKÜ AZALTMASINI SÜRDÜRECEĞİZ"

Küresel güvenlik ve ekonomi krizine bu gözle baktığımız için geçici sorunlar karışında paniğe kapılmıyoruz. Hedeflerimize daha hızlı yol almayı tercih ediyoruz. Bu arada 85 milyon vatandaşımızın her biri için konjönktürün getirdiği sıkıntıları karşılamak için geri adımda durmuyoruz. Asgari ücret artışı, memur ve emekli maaşlarına yapılan yüksek zamlar, destek ve sübvansiyon gibi paketler, bu yaklaşımımızın karşılığıdır. Önümüzdeki aylarda bu doğrultuda yeni adımlar atarak, hayat pahalılığının insanlar üzerindeki yükü azaltmasını sürdüreceğiz. Geçmişte ülkemizi vesayet güçleri, darbecilerle istedikleri gibi yönlendirenler, kendi içlerindeki çürümeye bakmadan hala ülkemizi yönlendirmeyi düşünüyor. Bu konuda sergilenen tavırlar, karşımızdakilerin hak, özgürlük ve ekonominin karşısındaki hususlarından değil çıkarlarının endişelerinden kaynaklanıyor.

YUNANİSTAN'A TEPKİ

Artık benim için Miçotakis diye birisi yok. Kendisiyle böyle bir görüşmeyi yapmayı da kabul etmiyorum. Çünkü biz şahsiyetli onurlu siyasetçilerle yola gideriz. Bundan sonrasını Miçotakis kendisi düşünsün. Kimlere nerede nasıl üsler kurduracaksa buyursun kurdursun.

İSVEÇ VE FİNLANDİYA'YA NATO VETOSU

Türkiye için tehdit oluşturan terör örgütlerine her türlü desteği vererek teröristleri koruyup kollayanlar geçmişten beri bize karşı sergiledikleri ciddiyetsiz ve kibirli tavırlarından vazgeçmeliler. Somut uygulamalarıyla bu değişimi gördüğümüzde üzerimize düşeni yerine getireceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.