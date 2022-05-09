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09 Mayıs 2022 Pazartesi 20:16:00 - Güncelleme:09 Mayıs 2022 Pazartesi 20:29:00

Başkan Erdoğan'dan konut alımında yeni müjde

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan; "Vatandaşlarımızı konut sektöründeki arızi dalgalanmadan korumak amacıyla bir dizi tedbiri hayata geçirme kararı aldık. Bu çerçevede konut finansmanı konusunda 3 ayrı paketi milletimizin hizmetine sunuyoruz." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan; "Temmuz ayında yapılacak enflasyon farkı artışlarıyla dar gelirlilerin alım gücünü biraz daha iyileştireceğiz" dedi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Hiç şüphesiz devletlerin ve insanlığın tamamını etkileyen olumsuzlukların, hayat pahalılığı ve enflasyon gibi sonuçları bize de yansıyor. Ama hamdolsun diğer ülkelerden farklı olarak biz, geçtiğimiz 20 yılda inşa ettiğimiz güçlü altyapı ile son 8-9 yılda yaşadığımız tecrübelerin ışığında 2023 hedefleri ve 2053 vizyonuyla sembolleştirdiğimiz kendi yol haritamıza bağlı kalmayı başardık.

Türkiye salgın ve savaş gibi gelişmelerin tetiklediği küresel üretim ve lojistik sistemindeki yeni arayışların merkezi durumundadır. 2. Dünya Savaşı'nın ardından kurulan küresel yönetim ve güvenlik sistemi kökünden sarsılırken, biz sahip olduğumuz tarihi birikimi, siyasi ekonomik ve askeri reformlarla canlandırdık. Artık her anlamda kendi ayaklarının üstünde durabilen, bununla da kalmayıp tüm dostlarına ve kardeşlerine destek verebilen bir Türkiye var."

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : başkan erdoğan Türkiye salgın
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