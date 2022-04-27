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27 Nisan 2022 Çarşamba 21:56:00 - Güncelleme:27 Nisan 2022 Çarşamba 22:35:00

Başkan Erdoğan'dan Kavala'ya: Bu adam Türkiye'nin Soros'uydu

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, STK temsilcileri ile bir araya geldiği iftar programında konuştu. Başkan Erdoğan, "Osman Kavala ile ilgili verilen karar bazı çevreleri rahatsız etti. Bu adam Türkiye'nin Soros'uydu, Gezi olaylarının perde arkası koordinatörüydü. Yargı kararını verdi, artık atılan adıma tabi olmak gerekir" dedi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

3 Kasım 2002 seçimleri ülkemizin önüne yeni kapılar açmıştır. Terör örgütlerinin ve siyasi uzantılarının eylemleri bizleri alıkoyamayacak. Türkiye'nin yakın tarihini sizlerle beraber yazdık. İnşallah geleceğin inşasını da birlikte yapacağız.

"BU ADAM TÜRKİYE'NİN SOROS'UYDU"

Osman Kavala ile ilgili verilen karar bazı çevreleri rahatsız etti. Bu adam Türkiye'nin Soros'uydu, Gezi olaylarının perde arkası koordinatörüydü. Bu ülkede hukuk var, yargı var. Bu yargı da kendi inandıklarını, bildiklerini hakkın egemen olması için bu kararı verdiler, vereceklerdir. Artık atılan adıma tabi olmak gerekir.

"ÇEVRECİLİĞİN DESTANINI BU ÜLKEDE BİZ YAZDIK"

Çevreciliğin destanını bu ülkede biz yazdık. Bizler 5 milyon civarında fidan, ağaç dikerek bunu yaptık.

Nerede terörist bulursak benim komandom oraya girecek.

Etiketler : başkan erdoğan Türkiye STK temsilcileri
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