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18 Nisan 2022 Pazartesi 21:00:00 - Güncelleme:18 Nisan 2022 Pazartesi 21:06:00

Başkan Erdoğan'dan Rusya-Ukrayna savaşı açıklaması: Sona ermesi için yoğun gayret gösterdik

Kaynak: TRT Haber

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezindeki "Geleneksel Büyükelçiler İftar Programı"nda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan "Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi için yoğun gayret gösterdik" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın sona ermesi için yoğun gayret gösterdik. Taraflar somut ilerleme kaydetti ancak Buça ve İrpin'den görüntüler, Kramatorsk'ta sivillerin hedef alınması çabalarımıza gölge düşürdü" dedi.

Başkan Erdoğan, partisinin genel merkezindeki "Geleneksel Büyükelçiler İftar Programı"nda konuştu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"AŞI HİBELERİMİZİ VE TIBBİ YARDIM DESTEKLERİMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Küreselleşmeyle beraber birbirimize karşı yükümlülüklerimiz artıyor. Türkiye olarak vatandaşlarımıza birinci sınıf sağlık hizmeti sağlarken bir yandan da komşu ülkelere yardım ediyoruz. Son iki yılda 160 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa tıbbi malzeme desteğinde bulunduk. Bugüne kadar 19 ülkeye 6,3 milyon doz aşı hibesi yaptık. Aşı hibelerimizi ve tıbbi yardım desteklerimizi sürdüreceğiz.

"ZELENSKİY VE PUTİN İLE TELEFON GÖRÜŞMELERİ GERÇEKLEŞTİRİYORUM"

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın sona ermesi için yoğun diplomatik gayret gösterdik. Taraflar somut ilerleme kaydetti ancak Buça ve İrpin'den görüntüler, Kramatorsk'ta sivillerin hedef alınması çabalarımıza gölge düşürdü. Zelenskiy ve Putin ile düzenli telefon görüşmeleri gerçekleştiriyorum. İki lideri Türkiye'de buluşturmak için gayretlerimizi sürdürüyoruz. İki komşumuz arasında önce ateşkesin, ardından da kalıcı barışın tesisi insanlık adına yapılmış en hayırlı işlerden biri olacaktır. Ukrayna'daki gelişmeler Türkiye'nin önemini ortaya koymuştur. İstanbul'daki görüşmelerden taraflar ve uluslararası toplumun mutmain olacağı neticenin alınması için çalışmalarımıza devam edeceğiz.

"TERÖRÜN TÜM ÇEŞİTLERİYLE KESİNTİSİZ MÜCADELE YÜRÜTÜYORUZ"

Terörün tüm çeşitleriyle kesintisiz mücadele yürütüyoruz. Terör, ülkemiz ve bölgemiz için tehdit unsuru olmaktan çıkana kadar operasyonlarımıza devam edeceğiz.

Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ta istikrar ve adil sürdürülebilir bir çözüm için çaba harcıyoruz.

"MESCİD-İ AKSA'DA YAŞANANLAR BİZİM İÇİN ÜZÜNTÜ KAYNAĞI"

Mescid-i Aksa'da yaşananlar bizim için üzüntü kaynağı, umarım bunları bir daha yaşamayız. İlk kıblemiz hakkındaki hassasiyetimiz tüm dünyanın malumudur.

Ermenistan'la normalleşme sürecini samimiyetle sürdürüyoruz. Balkanlar'da yeni gerilimin önüne geçilmesi, istikrarın muhafazası için gayret sarf ediyoruz.

Etiketler : başkan erdoğan ermenistan İftar Programı
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