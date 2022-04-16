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16 Nisan 2022 Cumartesi 14:05:00 - Güncelleme:16 Nisan 2022 Cumartesi 16:16:00

Başkan Erdoğan: Siyasi mühendislik hesaplarıyla her türlü oyunu sergiliyorlar

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Başkan Erdoğan, "Siyasi mühendislik hesaplarıyla ülkenin rotasını değiştirecek her türlü oyunu sergiliyorlar." dedi.

Başkan Erdoğan yapımı tamamlanan Phaselis Tüneli Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, "Siyasi mühendislik hesaplarıyla ülkenin rotasını değiştirecek her türlü oyunu sergiliyorlar." dedi.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

- Fahiş fiyat artışları tüm dünyanın ortak sıkıntısı. Türkiye bu sıkıntıdan en az etkilenen ülkelerden biri.

- Ekonomik zorluklar üzerinden milletimizin moralini bozacak, siyasi mühendislik hesaplarıyla ülkenin rotasını değiştirecek her türlü oyunu sergiliyorlar.

- Üretim tarafında işler daha iyiye gidiyor. Enflasyonun da belini kırdığımızda önümüzde engel kalmayacak .

- Ekonomide üretim tarafında işler gayet iyi gidiyor. Enflasyonun boynunu kırdığımızda artık hedeflerimize ulaşmamızın önünde hiçbir engel kalmayacaktır.

Etiketler : başkan erdoğan tünel açılış
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