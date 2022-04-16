Başkan Erdoğan yapımı tamamlanan Phaselis Tüneli Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, "Siyasi mühendislik hesaplarıyla ülkenin rotasını değiştirecek her türlü oyunu sergiliyorlar." dedi.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

- Fahiş fiyat artışları tüm dünyanın ortak sıkıntısı. Türkiye bu sıkıntıdan en az etkilenen ülkelerden biri.

- Ekonomik zorluklar üzerinden milletimizin moralini bozacak, siyasi mühendislik hesaplarıyla ülkenin rotasını değiştirecek her türlü oyunu sergiliyorlar.

- Üretim tarafında işler daha iyiye gidiyor. Enflasyonun da belini kırdığımızda önümüzde engel kalmayacak .

- Ekonomide üretim tarafında işler gayet iyi gidiyor. Enflasyonun boynunu kırdığımızda artık hedeflerimize ulaşmamızın önünde hiçbir engel kalmayacaktır.