Başkan Erdoğan'dan istihdama destek müjdesi

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Artık ortasına doğru yaklaştığımız Ramazan-ı şerifinizi tebrik ediyorum. Maalesef son yıllarda Ramazan aylarını hep sıkıntılı gündemlerin eşliğinde buruk bir şekilde geçiyoruz. Dünya bir süredir salgınların ve savaşların yol açtığı olağanüstü dönemler yaşıyoruz.

Salgın döneminde bozulan üretim ve tedarik sistemi halen düzeltilemedi. Karadeniz'in kuzeyindeki savaşla birlikte üretim ve tedarik yeni tehditlerle karşı karşıya kalmıştır.

Giderek ağırlaşan sorunlar dünyadaki tüm ülkeleri derinden sarsıyor. Merkezinde yer aldığımız coğrafya başta olmak üzere dünyanın dört bir yanında benzer tabloları görmek mümkün.

"ÜLKEMİZİ DÜNYANIN EN BÜYÜK 10 EKONOMİSİNDEN BİRİ HALİNE GETİRMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Kendi kısır hesapların içinde kaybolup, dünyadaki durumdan kopuk bir kesim varsa da biz bu gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Türkiye'nin bu zorlu dönemi aşarak bir an önce hedeflerine ulaşması için ülkenin tüm gücünü harekete geçirmenin gayreti içindeyiz.

Salgın sürecinde bunu başardık. Şimdi de Ukrayna-Rusya savaşıyla yeni boyutlar kazanarak büyüyen küresel krizi fırsata çevirecek adımlar atıyoruz. Siyasi ve diplomatik kazanımlarımızı, ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmek için çalışıyoruz. Elbette küresel düzeyde yaşanan sorunların bize de yansıması oluyor.

Burada şu gerçeğin unutulmaması gerekiyor. Petrol, doğalgaz ve kimi madenler gibi ülkemizin küresel piyasalardan temin ettiği ürünlerin dövizden kaynaklı fiyatlarının artması, bizim tek başımıza önleyebileceğimiz bir şey değildir.

Mevsim şartlarının sebze ve meyve fiyatlarının yükselmesini de göz ardı edemeyiz. Küresel sisteme entegre açık bir sistemde sadece sizin kendi kendinize yeterli olmanız yetmiyor.

Küresel düzeyde ürün arzındaki denge bozulduğunda her yerde fiyatlar yükseliyor. ABD'de açıklanan son 40 yılın en yüksek enflasyonu, sorunun ulaştığı boyutu göstermektedir. Sorun çoğu defa hukuki değil ahlaki olduğu için maalesef arzu ettiğimiz sonuçları almakta güçlük çekiyoruz.

"FİYATLARDAKİ BALON SÖNECEK"

Belirsizliğin yol açtığı tereddütler ortadan kalktıkça ürün arzının yeniden dengeye oturacağını, fiyatlardaki balonun söneceğini ümit ediyoruz. Bu olana kadar vatandaşlarımıza desteğimizi sürdüreceğiz. Sabırla, dirayetle daha çok çalışarak bu dönemi de inşallah geride bırakacak, ülkemizi mutlaka 2023 hedeflerine ulaşmasını sağlayacağız.

2053, 2071 vizyonlarını da bizden sonraki nesillere emanet edeceğimizi söylüyoruz. Artık 2023'ün eşiğindeyiz. Bir sonraki sürecimiz olan 2053'e de hazırlığımıza başlıyoruz. Bugün de İstanbul'un fethinin 600 yılına atfettiğimiz 2053 ulaştırma ve lojistik ana planını sizlerle paylaşmak istiyoruz.

Bugün 12 milyar ton olarak gerçekleşen dünya ticaret hacminin 2023'da 25 milyar tona, 2050 yılında 95 tona ulaşması bekleniyor. Dünyada ulaşıma yönelik talebin de 2025 yılında iki katına çıkacağı anlaşılıyor.

Ülkemizin merkezinde bulunduğu, yükselen Avrupa, Asya, Afrika ticaret üçgeni bizim için büyük fırsatlar barındırıyor. Türkiye, Londra'dan Pekin'e, Sibirya'dan Güney Afrika'ya uzanan geniş bir coğrafyanın lojistik süper gücü haline gelme yolunda ilerlemektedir.

Demiryolu yatırımlarımız artık ön plana çıkmıştır. Lojistik ana planında demiryoluna özel önem vereceğiz. Yolcu taşımacılığında demiryolunun payını da artıracağız.

Yeni yatırımlarla, karayolu hizmet düzeyimizi de en üst seviyeye çekerek daha kesintisiz konforlu hizmet tesis edeceğiz. Limanlar hem taşımacılık modlarının entegre edilmesi, hem de uluslararası ulaşımı birbirine bağlaması açısından daha da önem kazanmaktadır. 217 olan liman tesisi sayımız 2053'te 255'e çıkartılacaktır.

HAVALİMANI SAYISI 61'E YÜKSELECEK

Kanal İstanbul projesi ise boğazdaki gemi sayısının azaltılması ve ülkenin jeopolitik konumu açısından büyük öneme sahiptir.

Türkiye, hızla büyüyen ekonomisinin ve turizmini destekleyen 56 havalimanına sahiptir. Önümüzdeki yıllarda bu sayı 61'e yükselecek. Bayram sonrası Rize-Artvin havalimanının da açılışını yapıyoruz.

Yıllık 210 milyon olan hava taşımacılığı, 2053'te 344 milyona çıkacaktır. Ulaştırma ve haberleştirme sektörünün 2053'e katkısı 1,94 trilyon dolar ile yaklaşık yatırımın 10 katına çıkacaktır. Amacımız bu süreç sonunda ülkemizin gelişmiş ülkeler arasında yerini almasıdır.

İLAVE İSTİHDAMA DESTEK PAKETİ

İş başı eğitim kapsamında mevcut çalışanların işe alacakları her işçinin 3 veya 6 ay kapsamında sosyal prim desteklerini Çalışma Bakanlığımız karşılayacak. İşverenlerimizi istihdam garantili yeni işbaşı programımızdan yararlanmaya çağırıyorum.

2B arazilerinin satışıyla ilgili başvuru ve ödeme süresini 31 Aralık'a kadar uzatma kararı aldık.

Çiftçilerimizi ecrimizi bedelinin 10 yıl süreyle kiralama imkanı getirdiğimiz taşınmazlar için başvuru sürecini kaldırıyoruz.