Başkan Erdoğan canlı yayında müjdeyi verdi

Başkan Erdoğan canlı yayında imzayı atıp açıkladı: KDV yüzde 1'e indirildi... Hayırlı olsun
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı'na canlı bağlantıyla katılarak açıklamalarda bulundu. Erdoğan konuşmasında, 'KDV Sistemini Sadeleştirme Programımız kapsamında temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV'yi yüzde 1'e indiriyoruz.' ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan, Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı'na Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı.
Başkan Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;
Mal ve hizmetlere uygulanacak KDV oranlarının tespitine ilişkin kararda değişiklik yapılmasına dair kararın yürürlüğe koyulmasına karar verilmiştir
Türkiye'nin enflasyonla mücadelesinde bu toplantı bir dönüm noktası olacak
Gıdada yüzde 8 olan KDV oranı yüzde 1'e iniyor
KDV'yi yüzde 1'e indirmemiz gıda ürünlerinde otomatikman yüzde 7'lik bir indirimi gerekli kılıyor
Pazartesi gününden itibaren uygulamaya girecek
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