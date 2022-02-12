Başkan Erdoğan canlı yayında müjdeyi verdi

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12 Şubat 2022 Cumartesi 15:10:00 - Güncelleme:12 Şubat 2022 Cumartesi 15:21:00

Başkan Erdoğan canlı yayında imzayı atıp açıkladı: KDV yüzde 1'e indirildi... Hayırlı olsun

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı'na canlı bağlantıyla katılarak açıklamalarda bulundu. Erdoğan konuşmasında, 'KDV Sistemini Sadeleştirme Programımız kapsamında temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV'yi yüzde 1'e indiriyoruz.' ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı'na Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı.

Başkan Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;

Mal ve hizmetlere uygulanacak KDV oranlarının tespitine ilişkin kararda değişiklik yapılmasına dair kararın yürürlüğe koyulmasına karar verilmiştir

Türkiye'nin enflasyonla mücadelesinde bu toplantı bir dönüm noktası olacak

Gıdada yüzde 8 olan KDV oranı yüzde 1'e iniyor

KDV'yi yüzde 1'e indirmemiz gıda ürünlerinde otomatikman yüzde 7'lik bir indirimi gerekli kılıyor

Pazartesi gününden itibaren uygulamaya girecek

Vatandaşların ucuz ürünleri nereden alabileceğini gösteren mobil uygulama kullanıma sunulacak

Etiketler : başkan erdoğan recep tayyip erdoğan son dakika
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