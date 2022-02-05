Başkan Erdoğan dev projenin açılışını yaptı! Mesafe 40 dakikadan 5 dakikaya düşüyor
Türkiye'ye 1 milyar 150 milyon liralık dev proje... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 40 dakika süren ulaşım 5 dakikaya düşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zonguldak-Kilimli Yolu Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı Tünelleri ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'ne, Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantı ile katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yatırım tutarı 1 milyar 150 milyon lira olan bu proje sayesinde 40 dakika süren Zonguldak-Kilimli arasındaki ulaşım 5 dakikaya düşecek.' ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zonguldak-Kilimli Yolu Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı Tünelleri ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'ne, Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantı ile katıldı.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN KONUŞMALARINDAN SATIR BAŞLARI;
Yatırım tutarı 1 milyar 150 milyon lira olan bu proje sayesinde 40 dakika süren Zonguldak-Kilimli arasındaki ulaşım 5 dakikaya düşecek
Ülkemizi üretim, istihdam ve cari fazla yoluyla büyüterek dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasındaki yerimizi alacağız
Gelişmelere göre enflasyon farkı olmak üzere, tüm çalışanlarımızın kazanç seviyelerini korumaya devam edeceğiz
Döviz kuru üzerinden ekonomimizi çökertmeye çalıştılar. Kurduğumuz mekanizmalarla bu sinsi planı etkisiz hale getirdik
Toplamda 3 milyar 404 milyon liralık bu yatırımların şehrimize, ülkemize, belediyelerimize hayırlı olmasını diliyorum
Müsterih olun bugünkü sıkıntıları da sorunları da çözecek olan biziz
Türkiye'yi son 20 yılda nasıl bir asır ileri taşıdıysak bugünkü sorunların çözümünü de bulacağız
Hayat pahalılığı meselesini çözeceğiz. Milletimiz için ne gerekiyorsa yapacağız
Enflasyonda hiç istemediğimiz bir yükseliş yaşandı, buna karşı her konuda ciddi iyileştirmeler yaptık
Doğalgaz, elektrik ve akaryakıt fiyatlarında yaşanan olağanüstü artışları halkımıza yansıtmamak için tam 165 milyar liralık sübvansiyon yaptık
Elektrik faturaları ile ilgili şikayetlerin artması üzerine, en düşük kademe tarifenin miktarını aylık 150 kilovattan 210 kilovata yükselttik. İnşallah bu düzenleme dar gelirli vatandaşlarımızı bir parça rahatlatacaktır
Bizim için aslolan vatandaşımızın ne yaşadığıdır ne istediğidir. Milletimizin her derdi her acısı her sancısı bizim ilk ve olmazsa olmaz önceliğimizdir
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