Başkan Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması

Başkan Erdoğan, "Yüz yüze eğitim konusundaki net duruşumuzun milletimiz tarafından da takdirle karşılandığını görüyoruz. İnşallah sizlerin çabasıyla eğitim - öğretim senemizin ikinci dönemini de kesintisiz bir şekilde tamamlayacağımıza inancım sonsuz" dedi.

Başkan Erdoğan "Avrupa'da son 19 yıl içerisinde öğretmen maaşlarını en çok iyileştiren ülke Türkiye'dir." dedi.

TBMM'de görüşmeleri süren Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili de açıklama yapan Erdoğan, "Kanun lisansüstü ve doktora yapan öğretmenlerimize ilave teşvikler getiriyor. Kanunun şimdiden öğretmenlerimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Biraz sonra bilgisayarla yapılacak kura işlemi sonucunda 15 bin genç kardeşimiz öğretmenlik mesleğine ilk adımı atacak. Her biriniz birer eğitim neferi olarak yerinizi alacaksınız. Eğitim öğretim ordumuzu daha da güçlendireceğiz.

Salgın döneminde eğitim öğretim sürecinin kesintisiz sürmesi için önemli bir güç elde edeceğiz. Öğretmenlerimiz ile öğrencilerimizin bir daha ayrı kalmaması için her türlü çabayı gösteriyoruz. Hamdolsun 2021-2022 eğitim öğretim yılını salgına rağmen son derece başarılı bir şekilde tamamladık. Salgın sürecinde eğitimi kesintisiz sürdüren birkaç devletten biri olduk.

Öğretmen ve öğrencilerimizin kurallara uyması sayesinde okullarımızı açık tuttuk. Salgın sürecinde bazı zorluklar, engellemeler ile karşılaştık. Özellikle millet ve milletin gündemi ile hiçbir alakası olmayan kimselerin abartısız, mesnetsiz açıklamaları ile karşı karşıya kaldı. Bu süreci sabote etmeye çalıştılar. Hayal mahsulü bilgiler ile sosyal medyayı da kullanarak insanımızı yanlış yönlendirme çabası içinde oldular. Okullarımız ile, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizin arasına hiçbir bariyerin girmesine izin vermedik.

Salgının yol açtığı meşakkatlere rağmen eğitim faaliyetlerini ülke çapında kesintisiz sürdürebilen birkaç devletten biri olduk. Bu vesile ile son 2 yıldır özveri ile çalışan öğretmenlerimizi, dört el ile derslerine sarılan öğrencilerimizi ve MEB çalışanlarımızı tebrik ediyorum. Yüz yüze eğitim konusundaki net duruşumuzun milletimiz tarafından da büyük bir takdir ile karşılandığını görüyoruz. İkinci dönemi de kesintisiz bir şekilde tamamlayacağımıza inancım sonsuz. Tüm öğrencilerimiz ve velilerimiz müsterih olsunlar.

ÖĞRETMEN MAAŞLARINI EN ÇOK İYİLEŞTİREN ÜLKE TÜRKİYE

Dünyanın bir çok ülkesinin mevcut öğretmen sayılarını bile koruyamadığı dönemde biz yeni öğretmen alımlarımızı sürdürdük. Son 2 yılda 77 bin öğretmenimizi okulları ile buluşturma başarısı gösterdik. Bugünkü atamalarla birlikte son 19 yılda 729 bin 487 öğretmenimizin atamasını yapmış oluyoruz. Mevcut öğretmen kadromuzun yüzde 73'ü bizim hükümetlerimiz döneminde atandı.

Öğretmen başına öğrenci sayısında OECD rakamlarını yakaladık, hatta geçtik. Öğretmenlerimizin mali ve özlük haklarının iyileştirilmesinde de önemli mesafe kaydettik. Avrupa'da son 19 yılda öğretmen maaşlarını en çok iyileştiren ülke Türkiye'dir. Çocuklarımızın eğitime erişimini kolaylaştırmak amacıyla attığımız en büyük adımlardan biri de ders kitaplarının ücretsiz dağıtılmasıdır. Şimdiye kadar 4 milyara yakın ders kitabını öğrencilere dağıtmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Kısa süre önce kritik bir adım attık. Yardımcı eğitim kitaplarını da MEB basarak öğrencilerimize ulaştırmaya başladı. Bu yılın sonuna kadar sayıyı 100 milyona çıkartmayı planlıyoruz.

HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM

Öğretmenlerimizin mesleki olarak kendilerini geliştirmeleri son derece önemlidir. Alanınızdaki yenilikleri takip etmelisiniz. MEB bunun için her türlü desteği sağlıyor. Öğretmenlik Meslek Kanunu, lisansüstü ve doktora yapan öğretmenlerimize ilave teşvikler getiriyor. Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun tüm öğretmenlerimize hayırlı olmasını diliyorum.

Birazdan görev yerleriniz belli olacak, heyecanlısınız farkındayım. Bizim Aybikelerimiz oldu, onlar şehadete yürüdüler. Bizim Necmettin öğretmenlerimiz oldu, şehadete yürüdüler. Bu herkese nasip olmaz. Ve inanıyorum ki, şu an Aybike öğretmen, Necmettin öğretmen cennet ile müjdelenen kişiler arasında yerlerini aldılar.

Ülkemizin dört bir yanında yüzleri ışıldayan çocuklar artık sizlere emanet. Artık sözleriniz ile, davranışlarınız ile onlara örnek olacaksınız. Erdemli, ahlaklı insan olmaya onları sizler teşvik edeceksiniz. Açık fikirli, sorumlu, üretken fertler olarak yetiştirmenizi bekliyoruz.

15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI GERÇEKLEŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a konuşmasının ardından Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer eşlik etti. Erdoğan, butona basarak 15 bin öğretmenin atamasını gerçekleştirdi.