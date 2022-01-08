Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı, bugün açılışı yapılan Karaman-Konya Hızlı Tren Hattı'nın bir hafta ücretsiz olacağını açıkladı.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Haziran 2023 özellikle Karaman'da hayırlı olsun diyorum. Tarih, kültür ve medeniyet şehri Karaman'ı ziyaret etmekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Tüm kardeşlerime buradan selam gönderiyorum.

TÜRKİYE'Yİ HEDEFLERİNE YAKLAŞTIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Milli Muharip Uçağımızı 2023 yılında inşallah hangardan çıkarıyoruz. İlk uçuşunu 2025'te gerçekleştirecek uçağımız, 2029'da göklerdeki yerini alarak semalarımızı koruyacak. Uçağımızla yeni bir lige çıkacağız.

"DİNİMİZE, DİYANETİMİZE SALDIRACAK OLANLARA HESABINI SORARIZ"

Bay Kemal biz bunları yutmayız, kimin ne olduğunu çok iyi biliriz. Bu ülkede bizim dinimize, bizim Diyanetimize saldıracak olanlara hesabını sorarız, haddini de bildiririz. Sizin sokak teröristlerinden ne farkınız var. Onları getirip konuşturtuyorsun sen de arkadan izliyorsun. Bu millet 2023'te dinimize saldıranlara hesabını soracaktır. Hani şair diyor ya "Dinime küfreden Müslüman olsa" bunların durumu da bu işte. Çık, açık oyna...

Sokak terörüyle ülkemizi karıştırmaya çalıştırdıklarında yanımızda yine siz vardınız. Siz her zaman iradenize sahip çıktınız. Tıpkı bize bu toprakları vatan kılan şanlı ecdadımız gibi sizler de istiklalinize leke sürdürmediniz. Siz sağlam durdukça biz de cesaretle tehditlere meydan okuduk.

Yeri geldi çalışmadan, üretmeden servetine servet katmaya alışmış para babalarına meydan okuduk. Sandıkta verdiğiniz emanete ihanet etmedik, başınızı yere eğdirmedik.

"SİYASET MEYDANINI GASP ETMEYE ÇALIŞANLARA FIRSAT VERMEDİK"

Gece yarısı bildirileriyle bizi sindirmeye çalıştılar. Uyduruk davalarla partimizi kapatmaya çalıştılar. Ülkemizi Suriyelileştirmek istediler. 15 Temmuz gecesi canımıza kast etmeye kadar vardılar. Hepsinin üstesinden geldik. Bedel ödedik, çile çektik, zorluklarla karşılaştık... Ama bize olan güveninizi hiçbir zaman boşa çıkarmadık.

Siyaset meydanını gasp etmeye çalışanlara fırsat vermedik. Fitne siyasetinin bu toprakları esir almasına fırsat vermedik. Çünkü biz sırtımızı size verdik, size inandık, size güvendik.

Türkiye'yi dünyanın ilk 10 ülkesi arasına sokuyoruz ve sokacağız.

"KONYA-KARAMAN HIZLI TREN HATTI 1 HAFTA ÜCRETSİZ OLACAK"

Toplam yatırım bedeli 2 milyar 311 milyon lira olan projeleri devreye aldık. Karaman'a gördüğünüz gibi elimiz boş gelmedik. Açılışını gerçekleştirdiğimiz eserlerden en önemlisi Konya-Karaman Hızlı Tren hattı. Bu projeyle Karaman artık farklı bir aşamaya geçmiştir. Konforu ve çevre dostu olmasının yanı sıra vakit açısından da tasarruf sağlayacak bu yatırımın hayırlı olmasını dilerim.

Karaman-Konya arası 35 lira. Otobüs 60 lira, hızlı tren 35 lira. Konya-Karaman Hızlı Tren Hattı seferleri 1 hafta boyunca ücretsiz olacak. Hayırlı olsun.