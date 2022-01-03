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03 Ocak 2022 Pazartesi 19:45:00 - Güncelleme:03 Ocak 2022 Pazartesi 19:54:00

Başkan Erdoğan'dan KOSGEB açıklaması

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, KOSGEB hızlı destek programına ilişkin; "Amacımız bu programla 75 bin yeni meslek lisesi veya üniversite mezunu gencimizi istihdama dahil etmektir" açıklamasında bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantı'sı sonrası gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Yeni umutlarla, heyecanlarla 2022 yılına girdik. Tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Salgına rağmen dünya, Türkiye'nin durduğu yeri takdirle karşılıyor. Türkiye'yi küresel sağlık krizinden olumlu yönde ayrıştırmayı başardık.

2021 yılı ihracat rakamını açıkladık. Türkiye, ihracatın lokomotifi olduğu hızlı büyümeyi sürdürdü. Salgının ekonomiler üzerindeki baskısının artmasına rağmen Türkiye geçen yıl ihracatta rekor kırdı. 20 yıl önce 88 milyar doları bulmayan dış ticaret hacmimiz 500 milyar dolar sınırına dayandı. Dış ticaret fazlası veren Türkiye hedefimize her geçen gün daha da yaklaşıyoruz. Önümüzdeki yıl bu vakitler milletimize ihracatta çoık daha büyük müjdeler verebilmeyi umut ediyoruz.

Geçtiğimiz yılı güzel haberlerle kapattığımız bir diğer sektör turizmdir. Aldığımız tedbir ve teşviklerin karşılığını gördüpğümüz bir sezonu geride bıraktık. 29 milyon turist ve 24 milyar dolar gelirle kapattık. Turizmde öbnceki yıla göre gelirde yüzde 100'lükk artış sağladık.

(KOSGEB destekleri genişletiliyor) Nisan ayında mikro ve küçük işletmelere yönelik hızlı destek paketi başlatmıştık. Yeni mezunları istihdam edenlere 100 bin lira destek verilecek.

Türkiye 2021 yılında ekonomide yatırım, istihdam, üretim, cari denge odaklı bir büyüme yaşadı.

KOSGEB'İN HIZLI DESTEK PROGRAMINA İLİŞKİN, ŞUNLARI KAYDETTİ:

"Amacımız bu programla 75 bin yeni meslek lisesi veya üniversite mezunu gencimizi istihdama dahil etmektir."

Kur korumalı Türk lirası mevduatıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kur korumalı Türk lirası mevduatına kısa sürede 78 milyar liralık bir geçişin yaşanması, vatandaşlarımızın ekonomi programımıza olan güveninin işaretidir." diye konuştu.

Etiketler : başkan erdoğan kabine emekli bireysel emeklilik maaş zam kosgeb
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