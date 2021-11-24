Başkan Erdoğan'dan enflasyon mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İslam İş Birliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimî Komitesi 37. Bakanlar Toplantısı'na video mesaj ile katıldı.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:,

"Küresel emtia fiyatlarındaki olağan dışı seyir dünyada enflasyon oranlarını tetikledi."

"Filistin davamızı sonuna kadar savunmakta kararlıyız. İİT üyesi ülkeler olarak Filistin davasını zaafa uğratacak her türlü hareketten kaçınmalıyız."

"İsrail'in Doğu Küdüs ve Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim, yıkım, zorla yerinden etme, müsadere, tahliye politikalarına dur demeliyiz."

"Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Türkleri ve diğer Müslüman azınlıkların durumunu büyük bir hassasiyetle takip ediyoruz."