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Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
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11 Kasım 2021 Perşembe 14:45:00 - Güncelleme:11 Kasım 2021 Perşembe 14:46:00

Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de 15 Temmuz Demokrasi Müzesi mevkisindeki Millet Ormanı'nda, Milli Ağaçlandırma Günü Fidan Dikim Töreni'ne katılıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de 15 Temmuz Demokrasi Müzesi mevkisindeki Millet Ormanı'nda, Milli Ağaçlandırma Günü Fidan Dikim Töreni'ne katılıyor

Etiketler : Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe 15 Temmuz Demokrasi Müzesi
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