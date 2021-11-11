11 Kasım 2021 Perşembe 14:45:00 - Güncelleme:11 Kasım 2021 Perşembe 14:46:00
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de 15 Temmuz Demokrasi Müzesi mevkisindeki Millet Ormanı'nda, Milli Ağaçlandırma Günü Fidan Dikim Töreni'ne katılıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de 15 Temmuz Demokrasi Müzesi mevkisindeki Millet Ormanı'nda, Milli Ağaçlandırma Günü Fidan Dikim Töreni'ne katılıyor
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