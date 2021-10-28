Başkan Erdoğan açıkladı: Atatürk Havalimanı için karar verildi!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara AKM Millet Bahçesi Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Ankaralılara başkentlik unvanına yakışır bir eser kazandırdık.

Her millet bahçemiz Türkiye'nin dört bir yanında şehirlerimizin en değerli bir mekanı olarak tasarlanıp hazırlanmaktadır. Bu simge mekanı da aynı anlayışla ülkemize kazandırdık.

Burası artık sadece bir başkent değil aynı zamanda Anadolu'nun ortasında kültür sanattan sanayiye kadar her alanda ülkemizin geleceğine istikamet veren çok yönlü bir merkezdir.

Seçimde sözünü verdiğimi 404 millet bahçesinin 111'ini ülkemize kazandırdık.

İnşallah 2053 vizyonumuzun ilk ve en iddialı hedefi olarak belirlediğimiz 'Yeşil Kalkınma Devrimi'nin lokomotif şehri Ankara olacaktır.

İSTANBUL'A YENİ MİLLET BAHÇESİ

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda da cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır bir Millet Bahçesi kuruyoruz. Yıl sonu ihaleye çıkıyoruz.

Türkiye, istedikleri gibi itip kakabilecekleri, istikamet çizebilecekleri, parmak sallayabilecekleri eski Türkiye değildir.

Türkiye parmak sallayabilecekleri 'Eski Türkiye' değildir.

Biz Cumhur İttifakı olarak emin adımlara yarınlara yürüyoruz.

Sadece hukuk ve ahlak değil aynı zamanda akıl ve mantık dışı çıkışlarla milletimizin önünü kapatmaya çalışıyorlar.

2023 imtihanını başarıyla geride bıraktığımızda artık Türkiye'yi durdurabilecek hiçbir fani güç hiçbir engel tanımıyoruz.

"YEŞİL İKLİM DOSTU PROJELER İÇİN KULLANACAĞIZ"

Dünya Bankası ve gelişmiş ülkeler vasıtasıyla Türkiye'ye kazandırdığımız 3 milyar 157 milyon dolarlık kaynağı yeşil iklim dostu projeler için kullanacağız.