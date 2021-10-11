Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi ve 50 Ar-Ge Merkezi'nin Açılış Töreni'ne katıldı.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

"Eğitim faaliyetlerimiz hamdolsun ciddi bir sorunla karşılaşmadan devam ediyor. Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlığımız herhangi bir aksaklık yaşanmaması için her konudaki gayretlerini sürdürüyor."

"Mesleki eğitimi güçlendirmek gayesiyle hayata geçirdiğimiz projeyle belirlenen okullara bir yılda 1 milyar lira yatırım yaptık."

"(Eğitimde) Bir dönem evlatlarımız arasında öz-üvey ayrımı yapan politikaların izleri tamamen silinmiştir."

"Hangi lisede okursa okusun, devletimizin nazarında evlatlarımızın tamamı eşittir, aynı hak ve imkanlara sahiptir."

3600 EK GÖSTERGE İÇİN TARİH VERDİ

"Öğretmenlerimizi de kapsayan 3600 ek gösterge meselesini önümüzdeki yılın sonuna kadar çözüme kavuşturmayı planlıyoruz."

"Mesleki eğitim merkezi öğrencilerinin 4 yıl boyunca aldıkları ücretlerin işveren üzerindeki yükünü kaldırıp, bu yükü devlet olarak biz üstleniyoruz."

"Lise ve üniversite mezunu gençlerimize istedikleri bir alandaki mesleki eğitim merkezi programını tamamlama, iş gücü piyasasına geçme imkanı getiriyoruz."

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