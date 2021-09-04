Başkan Erdoğan: Akıncı'larla dünya harp tarihini yeniden yazıyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Rize Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuştu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyerek çıktığımız bu zorlu yolculukta 20 yıldır alnımız ak, başımız dik bir şekilde yürüyoruz. 15 Temmuz'da darbe yapmaya çalıştılar. Ekonomiden, çukur eylemlerine kadar pek çok saldırıyla karşı karşıya kaldık. Milletimizin desteğiyle tüm oyunları bozduk. Tüm saldırıların üstesinden geldik. Kontrollü darbe iftirasıyla milletin zaferine çamur attılar.

"KILIÇDAROĞLU DİYARBAKIR ANNELERİNİ BİR KEZ ZİYARET ETMEDİ"

FETÖ'cüler için Ankara'dan İstanbul'a yürüyen Kılıçdaroğlu, 732 gündür evlatlarına kavuşma mücadelesi veren Diyarbakır annelerini bir kez ziyaret etmedi. 20 yıldır girdiği tüm seçimleri kaybeden CHP, milletten yediği tokadın acısıyla ateşi kendisini de yakacak tehlikeli bir oyun oynuyor.

"CHP SİYASET KURUMUNU İÇERİDEN ÇÖKERTMEYE ÇALIŞIYOR"

CHP her gün maşeri vicdanı kanatan bir skandala, kadınlarımızın çoğunluğunu tahkir eden bir terbiyesizliğe imza atıyorlar. CHP, bir Truva atı misali siyaset kurumunu içeriden çökertmeye çalışıyor.

"MERAL HANIM SEN GEZİCİLERLE BERABERSİN"

Dolmabahçe Sarayı'nın karşı duvarına 'zulüm 1453'te başladı' diye yazan Gezicilerdi. Meral Hanım, işte sen bu Gezicilerle berabersin. Yolun açık olsun.

"RİZE-ARTVİN HAVALİMANI'NI BU YIL SONU AÇACAĞIZ"

Karadeniz bölgesine önemli yatırımlar yapıyoruz. Rize-Artvin Havalimanı'nı bu yıl sonu açacağız.

"AKINCI'LARLA DÜNYA HARP TARİHİNİ YENİDEN YAZIYORUZ"

Birilerinin ufku taş ve laf yığınlarından öteye geçemezken biz Taarruzi İnsansız Hava Aracımız Akıncılarla dünya harp tarihini yeniden yazıyoruz.