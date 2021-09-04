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04 Eylül 2021 Cumartesi 18:20:00 - Güncelleme:04 Eylül 2021 Cumartesi 20:06:00

Başkan Erdoğan: Akıncı'larla dünya harp tarihini yeniden yazıyoruz

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Birilerinin ufku taş ve laf yığınlarından öteye geçemezken biz Taarruzi İnsansız Hava Aracımız Akıncılarla dünya harp tarihini yeniden yazıyoruz" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Rize Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuştu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyerek çıktığımız bu zorlu yolculukta 20 yıldır alnımız ak, başımız dik bir şekilde yürüyoruz. 15 Temmuz'da darbe yapmaya çalıştılar. Ekonomiden, çukur eylemlerine kadar pek çok saldırıyla karşı karşıya kaldık. Milletimizin desteğiyle tüm oyunları bozduk. Tüm saldırıların üstesinden geldik. Kontrollü darbe iftirasıyla milletin zaferine çamur attılar.

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"AKINCI'LARLA DÜNYA HARP TARİHİNİ YENİDEN YAZIYORUZ"

Birilerinin ufku taş ve laf yığınlarından öteye geçemezken biz Taarruzi İnsansız Hava Aracımız Akıncılarla dünya harp tarihini yeniden yazıyoruz.

Etiketler : başkan erdoğan Diyarbakır Anneleri rize ak parti rize il danışma toplantısı
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