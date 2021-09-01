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01 Eylül 2021 Çarşamba 21:03:00 - Güncelleme:01 Eylül 2021 Çarşamba 21:41:00

Başkan Erdoğan: Türkiye, dünyada en hızlı büyüyen ikinci ekonomi oldu

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Başkan Erdoğan, "Bugün açıklanan büyüme rakamı Türk ekonomisinin dinamizmini, üretim gücünü ve dayanıklılığını bir kez daha ispat etmiştir. Türkiye, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 21,7 ile dünyada en hızlı büyüyen ikinci ekonomi oldu" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni'nde konuştu.

"DÜNYADA BENZERİ OLMAYAN FAKÜLTE BİNAMIZIN AÇILIŞINI YAPTIK"

Dünyada benzeri olmayan fakülte binamızın açılışını yaptık. Yurtlar bir taraftan yapılıyor, doğrusu bu kadar kısa zamanda bu binalarımızın bitmiş olması resmen hizmete almak Cumhurbaşkanı olarak iftihara sevk etti, gururlandım. Özellikle Batılı ülkelerde çok sık şahit olduğumuz düzensiz göçle de mücadele edilecektir. Açılışını yaptığımız bu güzel eserlerin hayırlı olmasını diliyorum. Milletimizin gözbebeği olan bu kurumların güçlendirilmesinde destek olmaya devam edeceğiz.

"MALAZGİRT RUHU DÜN OLDUĞU GİBİ BUGÜN DE YOLUMUZU AYDINLATMAKTADIR"

Suriye harekatları nasıl bizimse, Libya ve Karabağ Zaferleri de bizimdir. Tarihi şahsiyetlerimizi de tarihi zaferlerimizi de birbirinden ayırmadık, ayırmayacağız. Zafer günlerimizi ayrışmanın değil 84 milyon olarak birlik ve beraberliğimizi güçlendirmenin vasıtası haline getirmekte kararlıyız. Milletimizin binlerce yıllık mazisinde kazandığı zaferlere bir öncekinin devamı olarak bakıyoruz. Malazgirt ruhu dün olduğu gibi bugün de yolumuzu aydınlatmaktadır. Büyük Taarruz da aynı ruhun devamıdır.

"İNSANSIZ HAVA ARAÇLARINDA DÜNYANIN İLK 3 ÜLKESİNDEN BİRİ OLDUK"

AKINCI'mız, SİHA'mız var daha da güçlenerek yolumuza devam ediyoruz. Artık savunma sanayiimizde yerliliği yüzde 20'lerden yüzde 80'lere çıkardık. İnsansız hava araçlarında dünyanın ilk 3 ülkesinden biri olduk. Daha önce 250 milyon doları bile bulmayan ihracatımız 3 milyar doları geride bıraktı.

"TERÖR ÖRGÜTÜNE KATILIMLARI EN DÜŞÜK SEVİYEYE GETİRDİK"

Yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirdiğimiz operasyonlarla terör örgütünü kıpırdayamaz hale getirdik. Teröristleri inlerinde buluyor ve imha ediyoruz. Terör örgütüne katılımları en düşük seviyeye getirdik. Karabağ'da da Libya'da da kardeşlerimizle beraber pek çok başarıya imza attık. Mazlumlara kucak açarak ne kadar büyük bir devlet olduğumuzu tüm dünyaya gösterdik.

"ÜLKEMİZİ YATIRIMIN, ÜRETİMİN, İHRACATIN MERKEZİ HALİNE GETİRMEKTE KARARLIYIZ"

Bugün açıklanan ikinci çeyrek büyüme rakamı Türk ekonomisinin dinamizmini, üretim gücünü ve dayanıklılığını bir kez daha ispat etmiştir. Türkiye, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 21,7 ile dünyada en hızlı büyüyen ikinci ekonomi oldu. Büyüme rakamları üretim ekonomisi olduğumuzu göstermektedir. İhracattaki başarımızın etkisiyle cari açığımız düşüşünü sürdürerek 30 milyar doların altına geriledi. İstihdam ise son 35 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Ülkemizi yatırımın, üretimin, ihracatın merkezi haline getirmekte kararlıyız. Türkiye'yi önce 2023 hedefleri sonra 2053 ve 2071 hedefleriyle buluşturmak için gece gündüz çalışıyoruz.

Etiketler : başkan erdoğan Jandarma sahil güvenlik
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