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24 Ağustos 2021 Salı 18:47:00 - Güncelleme:24 Ağustos 2021 Salı 20:29:00

Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

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Başkan Recep Tayyyip Erdoğan, ‘Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi'nde gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İşte Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen "Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi"nde katılımcılara hitap etti.

Konuşmasına, tüm katılımcıları selamlayarak başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongre ve serginin hayırlar getirmesini dileyerek, toplantının düzenlenmesinde emeği geçen tüm kurumlara teşekkür etti.

Türkiye'nin 81 vilayetinden salonu coşkuyla dolduran tüm gençlere "Ankara'mıza hoş geldiniz" diye seslenen Erdoğan, "Türkiye'nin dört bir yanındaki tüm genç kardeşlerime selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Aydınlık yarınlarımızın teminatı olan öğrencilerimize, sporcu, girişimci kardeşlerime, dünyanın dört bir köşesinde milletimizi gururla temsil eden her bir genç kardeşime buradan selamlarımı iletiyorum. Rabbime bizlere vatan, millet, dava sevdalısı böyle bir gençlik nasip ettiği için binlerce kez hamdediyorum." ifadelerini kullandı.

Salonda, 21. yüzyılda bilimde, sporda, sanatta, siyasette, ticarette, inovasyonda, hayatın her alanında başarılarıyla kendinden söz ettirecek, geleceği parlak bir gençlik gördüğünü söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu salonda milletimizi 2053 vizyonu ile buluşturacak, 2071'in altyapısını kuracak, büyük ve güçlü Türkiye'nin genç neferlerini görüyorum. Bu salonda, üstadın ifadesiyle 'Kim var diye seslenilince sağına ve soluna bakmadan fert fert ben varım' diye haykıran, öz güven abidesi genç bir nesil görüyorum. Bu salonda 15 Temmuz gecesi elinde bayrağı, göğsünde imanıyla darbecilere meydan okuyan, milletimizin yüz akı cesur bir gençlik görüyorum. Bu salonda ülkesi için hayal kuran, ufku açık, vizyonu geniş ideal ve iddia sahibi gençlik görüyorum.

Türkiye Cumhurbaşkanı olarak böylesi bir gençlikte yol yürümekten, bu ülkenin gençlerine hizmet etmekten büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Coşkunuz, muhabbetiniz, vefanız ve dayanışmanız için her birinize canıgönülden teşekkür ediyorum. Türkiye'nin sizin gibi gençleri olduğu müddetçe yarınlarımız inşallah bu günümüzden çok daha parlak olacaktır."

"Daha huzurlu şehirler inşa etme konusunda gençlerimizin sesine kulak vereceğiz"

Türk milletinin çalışan, üreten, hak bildiği yolda yürümekten çekinmeyen gençlere sahip olduğu sürece geleceğini her zaman umutla bakacağını belirten Erdoğan, "Rabbim yol arkadaşlığımızı daim eylesin diyorum. Bizleri bu muhteşem atmosferde buluşturan Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, Türkiye Belediyeler Birliği'ne şükranlarımı sunuyorum. Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi'nin ülkemiz, milletimiz, şehirlerimiz ve elbette siz gençlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum." dedi.

Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi kapsamında mimariden spora, kültürden diplomasiye, bilim ve teknolojiye uzanan geniş bir yelpazede gençlerin fikirlerini alacaklarını belirten Erdoğan, "Hem şehircilikte geldiğimiz noktayı farklı boyutlarıyla tartışacak hem de daha müreffeh, daha yaşanabilir, daha huzurlu şehirler inşa etme konusunda gençlerimizin sesine kulak vereceğiz. Yine kongre çerçevesinde Genç Dostu Şehirler Fikir ve Proje uygulama yarışmasında dereceye giren belediyelerimize ödüllerini takdim edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Gençlerin ilgisini yaşadıkları şehirlere çeken bu yarışmanın, onların karar alma süreçlerine etkisini artıran yönüyle de katılımcı yerel yönetim anlayışının en güzel örneklerinden birini teşkil ettiğine inandığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları bildirdi:

"Yenilikçi fikirleriyle ülkemiz belediyecilik pratiğine farklı bir bakış açısı kazandıran tüm katılımcıları, özellikle de dereceye giren belediyelerimizi tebrik ediyorum. Önümüzdeki süreçte gençlerimizi karar alma ve uygulama süreçlerine daha fazla dahil etmeyi sürdüreceğiz. Nitekim yönetimine kadın elinin değmesiyle beraber Türkiye Belediyeler Birliği'nin yeni bir dinamizm, yeni bir heyecan kazandığını görüyoruz. Bilhassa birliğin gençlerimize, yaşlılara, engellilere ve kadınlarımıza yönelik özgün projeleri devreye almasından memnuniyet duyuyoruz.

Türkiye Belediyeler Birliği'nin sınırlarımız içinde veya dışında ihtiyaç duyan ve talep eden her bir belediyemizin yanında yer alma çabasını da takdirle karşılıyoruz. Birlik yönetimini, hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki başarılı çalışmaları hem de ülkemiz genelinde meydana gelen yangın ve sel felaketlerindeki gayretleri dolayısıyla ayrıca tebrik ediyorum.

Yüreğimizi dağlayan bu tabii afetler karşısında devletimizin ilgili kurumları yanında, belediyelerimizin ve sivil toplum kuruluşlarımızın da imkanlarını seferber etmesi, acılarımızı bir nebze olsun hafifletmiştir. Burada siyasi parti ayrımı gözetmeden, yardım çalışmalarında yer alan tüm belediyelerimize şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum."

"Devletimiz, yaraları da en kısa sürede saracaktır"

Türkiye'nin, yaşanan felaketlerin büyüklüğüne rağmen benzer sıkıntılarla yüzleşen ülkelere göre bu sancılı süreci başarıyla yürüttüğünü vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Kurumlarımız arasında afetle mücadeledeki iş birliğinin, yeniden imar ve ihya sürecinde de devam ettirilmesi en büyük temennimizdir. Devletimiz Van, Elazığ depremi sonrasında vatandaşına verdiği sözü nasıl eksiksiz yerine getirmişse sel ve yangında zarar gören insanımızın yaralarını da en kısa sürede saracaktır. İlgili kurumlarımız bu noktada çalışmalarını şimdiden başlatmışlardır. Tüm bakan arkadaşlarım hepsi Rize-Artvin, ardından Kastamonu, bunun yanında Sinop, Bartın bütün buralarda köylere varıncaya kadar çalışmalarını, bakan arkadaşlarım, milletvekilleri ve belediye başkanları hep birlikte devam ettirdiler, devam ettiriyorlar. Şu anda da yine Kabine'nin belli üyeleri arazide. Milletimiz bu zor günleri de atlatacak, birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde yürümeye devam edecektir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Sel ve orman yangınları) Siyasi parti ayrımı gözetmeden yardım çalışmalarında yer alan tüm belediyelerimize şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum." dedi.

"(Sel ve orman yangınları) Milletin ciğerini yakan bir musibetten siyasi rant devşirmeye çalışmanın hiçbir izahı olamaz." diyen Erdoğan, "Devletimiz Van, Elazığ depremi sonrasında vatandaşına verdiği sözü nasıl eksiksiz yerine getirmişse sel ve yangında zarar görenlerin yaralarını da saracak." ifadesini kullandı.

"Bizim artık bedeller ödemeye değil planlı, programlı, geçmişe sahip çıkan, geleceği kucaklayan şehircilik modellerine ve uygulamalarına ihtiyacımız var." diyen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Şehirlerimizi artık yeni bir anlayışla geliştirmeli, belki bir kısmını yıkıp yeniden inşa etmeli, büyüme alanlarını tekrar değerlendirmeliyiz.

Genç dostu, çocuk dostu, yaşlı dostu, kadın dostu, engelli dostu velhasıl insan dostu şehirler kurmalıyız."

Etiketler : başkan erdoğan kongre sergi siyasi rant
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