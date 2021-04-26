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26 Nisan 2021 Pazartesi 19:23:00 - Güncelleme:26 Nisan 2021 Pazartesi 19:57:00

Başkan Erdoğan: Kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan kritik toplantısı sonrası gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. 29 Nisan 17 Mayıs arası tam kapanma olacağını belirten Başkan Erdoğan: "Kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Beştepe'de saat 15.30'da toplandı. Ramazan ayının geri kalanında ve bayramda hangi tedbirlerin uygulanacağının ele alındığı toplantı sona erdi.

Yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklama yaptı.

TAM KAPANMA SÜRECİ BAŞLIYOR!

29 Nisan 17 Mayıs arası tam kapanma olacağını belirten Başkan Erdoğan: "Kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak" dedi.

Başkan Erdoğan: 29 Nisan ile 17 Mayıs arasında tam kapanmaya geçiyoruz

Erdoğan, "29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz" açıklamasında bulundu.

İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen istisna tutulan kuruluşlar hariç, tüm iş yerleri faaliyetlerine ara verecektir.

Şehirler arası seyahatlerin tamamı izne tabi olacak ve şehirler arası toplu taşıma araçları yüzde 50 kapasiteyle çalışabilecek. Konaklama tesislerindeki rezervasyonlar, sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamaları için istisna teşkil etmeyecektir. Anaokulu, kreş, 8'inci ve 12'nci sınıflar dahil, tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek, tüm sınavlar ertelenecektir.

Sürecin hedeflediğimiz sonuçları verebilmesi için kurallar en sıkı şekilde uygulanacak, tedbirlerin istismarına izin verilmeyecektir. Salgın başladığından beri filyasyon ekipleriyle yoğun mesai sarf eden muhtarlarımızın aşılarına başlanacağının müjdesini vermek istiyorum.

ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDAN ÖNE ÇIKANLAR:

(Görevini devreden bakanlar) Bu arkadaşlarımızla ilgili sosyal medyada yürütülen linç kampanyalarını kınıyorum.

Kıbrıs'ı çözümsüzlüğe mahkum etmek isteyen, Kıbrıs Türk'ü kardeşlerimizi ambargolarla yıldırmaya çalışan zihniyete müsamaha göstermeyeceğiz.

BİDEN'A TEPKİ

ABD Başkanı Joe Biden, bir asırdan daha uzun süre önce yaşanmış acı olaylarla ilgili mesnetsiz, haksız, hakikatlere aykırı ifadeler kullanmıştır.

"TERÖR OLUŞUMUNA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Irak ve Suriye sınırlarımızı terör örgütlerinin tacizinden kurtardığımız gibi sınırlarımız ötesinde de terör oluşumuna izin vermeyeceğiz. 2015'den bu yana yeni bir konsepte geçtik. Teröristi ininde bulup yok ediyoruz. Devam eden son operasyonlar da bunun bir yansıması. Operasyonlara katılan her bir askerimizin alnından öpüyorum.

Etiketler : başkan erdoğan tedbir koronavirüs
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