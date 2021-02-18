Başkan Erdoğan açıkladı! Yüzde 100 destek...

Başkan Erdoğan, Ankara'da "Milli Sporcu Bursu Tanıtım Toplantısı"nda önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne bu gazi mekana hoş geldiniz. Öncelikle sizlerin şahsında tüm gençlerimizin milletimiz ve tüm İslam aleminin Regaip gecesini tebrik ediyorum.

Bu program bize spor ile eğitim öğretimin birbirinin alternatifi değil tamamlayıcısı olduğu bir kez daha göstermiştir. Bizim çocukluğumuzda spor özen gösterilmez sporla uğraşan çocuklar adeta hayta olarak gösterilirdi.

Halbuki gelişmiş ülkelerde spor etkinlikleri eğitim ve öğretim hayatının ayrılmaz bir parçası olarak görülür. Dünyanın bir çok noktasında akademik başarı ile spordaki başarının bir arada gittiğini görüyoruz.

Akademik çalışmalarda başı çeken kurumların sporda da başarılı dereceler alması kesinlikle tesadüfi değildir. Bizim üniversitelerimizin de aynı başarıyı yakalayacağına inanıyorum. Aileler artık çocuklarını daha fazla spora yönlendiriyor. Üniversiteler artık sporda derece yapmış çocuklara daha fazla sahip çıkıyor.

SAYIYI 3933'E YÜKSELTTİK

Türkiye bizim dönemimizde diğer alanlarla birlikte spor alanlarında da çağ atlamıştır. Ülkemizde spor tesisi sayısını 1575'ten 3933'e yükselttik.

Türkiye genelinde yaptığımız stadyumlardan 32'sinşi tamamladık 12'sinin yapımı devam ediyor. Atletizm pistlerimizin sayısını 12'de 56'ya spor salonlarımızın sayısını 372'den 904'e çıkardık. Faal sporcu sayımız ise burası ilginç, son 18 yılda 206 bin 3 milyon 623 bine ulaştı. Okullarımızda tespit ettiğimiz kabiliyetli gençlerimizi de özel takibe alıyoruz.

Başarılı sporcularımızın emeğini zayi etmemek adına devlet olarak farklı mali destek hizmetlerini faaliyete aldık. Her başarı kıymetlidir önemlidir, ancak başarının kendisi kadar kalitenin takdiri de önemlidir.

Üniversiteyi kazanan tüm milli sporcularımıza burs veriyor, yurtlarda barınma önceliği veriyoruz. 2002 yılında sadece 1481 madalya kazanabilen sporcularımız 2019 yılında 8800'ün üzerinde madalya ile hepimizi sevindirdiler.

"ONLARA MİLLETİM ADINA ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM"

Koronavirüs salgınına rağmen sporcularımız katıldıkları organizasyonlarda üstün başarılar gösterdiler. Bayrağımızı gururla dalgalandıran her bir gencimize milletim adına şükranlarımı sunuyorum.

Spora ilgi duyan evlatlarımız artık eğitimle hayalleri arasında bir seçim yapmak zorunda kalmıyor. Gençlere yapılan yatırım geleceğimize yapılan yatırımdır. Bu ülke gençlerin omuzlarında yükselecektir.

Türkiye'yi aydınlık yarınlara sporda sanatta, bilimde kültürde gençlerimiz sağlayacaktır. Gençlik geleceğimizin tohumu istikbalimizin teminatıdır.