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09 Şubat 2021 Salı 20:13:00 - Güncelleme:09 Şubat 2021 Salı 20:14:00

Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

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Başkan Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Uzay Ajansı tarafından hazırlanan ‘Milli Uzay Ajansı' Tanıtım Toplantısına katılıyor.Başkan Erdoğan, Türkiye'nin 10 yıllık uzay vizyonunu açıklıyor.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Bu akşam ülkemiz adına tarihi bir dönüm noktasına şahitlik etmek üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz.

DÜNYAYA İLAN EDECEĞİZ

Uzun süreli bir planlama ve çalışmanın ürünü olan Türkiye'nin ilk milli uzay programını az sonra tüm dünyaya ilan edeceğiz.

Bu program gerçekçi ama bir o kadar da rekabetçi hedefleri kapsayan içeriğiyle ülkemizin uzaydaki yol haritası olacaktır. Küresel uzay yarışında ülkemizi üst liglere taşıyacak bu yol haritasının başarıyla hayata geçmesini diliyorum.

Dile kolay, tam 18 yıldır Rabbim bize nice güzel hizmetler, yatırımlar, atılılmlar vesilyesiyle milletimizin huzuruna çıkmayı nasip etti. Bugün de evlatlarımız adına yine büyük bir projenin heyecanıyla karşınızda bulunuyorum.

Yüz yıllar boyunca yeryüzünde adaletin, ahlakın ve barışın öncülüğünü yapan medeniyetimizin gökyüzündeki yolculuğuna kapı aralıyoruz.

Ülkemizin uzaydaki hak ve menfaatlerini nasıl koruyacağımızı, gelecek 10 yılı nasıl şekillendireceğimizi birazdan açıklayacağız.

Etiketler : başkan erdoğan başkan erdoğan önemli açıklama Beştepe Millet Kongre
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