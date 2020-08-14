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14 Ağustos 2020 Cuma 13:58:00 - Güncelleme:14 Ağustos 2020 Cuma 14:11:00

Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Gemilerimize saldırırlarsa karşılığını veririz

Kaynak: Hürriyet

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Başkan Erdoğan Cuma namazının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Doğu Akdeniz'deki gerilime ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan 'Gemilerimize saldıran olursa karşılığını veririz' dedi. Filistin'e yönelik adımları da değerlendiren Başkan Erdoğan 'Filistin'i yedirtmeyiz' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimle ilgili açıklamalarda bulundu. Doğu Akdeniz'deki gerilimle ilgili Yunanistan'ı sert sözlerle eleştiren Erdoğan, "Eğer bu devam edecek olursa bunun cevabını misliyle alacaklardır. Bunları karşılıksız bırakmamız mümkün değildir." ifadelerini kullandı. Erdoğan,"Dışişleri Bakanıma talimatı verdik. Abu Dabi yönetimiyle diplomatik ilişkileri askıya almak bizim de büyükelçiyi geri çekmek gibi bir adım olabilir. Çünkü biz Filistin halkının yanındayız. Filistin'i yedirmedik yedirmeyeceğiz." dedi. Erdoğan döviz kuru ile ilgili de "Bundan önce de aynı operasyonları dışarıdan yaptılar yapmaya devam ediyorlar. Ama Türkiye güçlüdür yere sağlam basıyor." şeklinde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"DEVAM EDECEK OLURLARSA CEVABINI MİSLİYLE ALACAKLAR"

Eğer bu devam edecek olursa bunun cevabını misliyle alacaklardır. Bunları karşılıksız bırakmamız mümkün değildir.

Akdeniz'de özellikle mesafe itibariyle en geniş mesafeye sahip olan ülke biziz. Diğerlerinin burada mesafeleri dahi yoktur.

Şu anda ayın 23'üne kadar burada Oruç Reis çalışmalarını sürdürecektir.

Sayın Şansöyle Merkel ile bunları dün konuştuk. Kendisinin bizden ricası, bu işi yumuşatıp daha korumacı bir anlayış içinde süreci geliştirelim dediler. Mutabık kaldık. Aynı şeyi sayın Michel ile de görüştük.

Sayın Şansölye de Miçotakis ile de görüşme yaptı. Dilerim Miçotakis de bize söylediği noktaya getirmiş olur.

Soydaşlarımızın kabristanlarını ateşle taradılar. Bunlar hiç olumlu sinyaller değil. Biz soydaşlarımızın dirisini de ölüsünü de yalnız bırakmayız. Gereken neyse vakti saati geldiğinde yaparız.

"BÜYÜKELÇİYİ GERİ ÇEKMEK GİBİ BİR ADIM OLABİLİR"

Bu konuda ben Mısır'ı anlamakta zorlanıyorum. Mısır bir taraftan istihbarat örgüt vasıtasıyla benim istihbarat örgütüme farklı şeyler söylüyor. Burada yanlış anlamalar var diyor. İstihbarat örgütümüz onların istihbarat örgütüyle görüşmeleri sürdürüyor.

Bu süreç içinde Suudi Arabistan'dan da yanlış adımlar atılıyor. Dışişleri Bakanıma da bugün dedim. Süratle muhataplarınla konuş gerekli adımlar atılsın.

Bir konu daha var: İsrail. Filistin'e yönelik atılan adım yenilir yutulur bir adım değil.

Dışişleri Bakanıma talimatı verdik. Abu Dabi yönetimiyle diplomatik ilişkileri askıya almak bizim de büyükelçiyi geri çekmek gibi bir adım olabilir. Çünkü biz Filistin halkının yanındayız. Filistin'i yedirmedik yedirmeyeceğiz.

ERDOĞAN'DAN DÖVİZ KURU YORUMU

Bu hafta içinde de ekonomik kurulumuzu toplamak suretiyle değerlendirmeyi yapacağız. Bundan önce de aynı operasyonları dışarıdan yaptılar yapmaya devam ediyorlar. Ama Türkiye güçlüdür yere sağlam basıyor. Bu konuda bilim kurulumuz çalışmalarını sürdürüyor. Alınan kararlara da bakanlığımız uyuyor.

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