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21 Eylül 2021 Salı 00:39:00 - Güncelleme:21 Eylül 2021 Salı 00:40:00

Başkan Erdoğan'dan öğrenci yurdu ve burs paylaşımı

Kaynak: AA

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Başkan Erdoğan, gençlere eğitim-öğretim alanında sağlanan imkanlara ilişkin paylaşımda bulunurken, 2002'de 190 olan yurt sayısının 2021'de 769'a çıktığını söyledi.

Yüz yüze eğitime başlanmasıyla birlikte üniversiteliler de okullarına kavuştu.

Eğitimin başladığı bu günlerde ise kamuoyunda, özellikle de sosyal medyada yurt tartışması başladı.

Başta CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere muhalefet yurtların yetersiz olduğunu ileri süren birçok paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tartışmalara son noktayı yaptığı Twitter paylaşımıyla koydu.

Eroğan, gençlere eğitim-öğretim alanında sağlanan imkanlara ilişkin paylaşımda bulundu.

"GENÇLERLE ARAMIZA YALANLARIN GİRMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ"

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemizin geleceğini emanet edeceğimiz gençlerimizle aramıza, birilerinin kendi siyasi çıkarları için sürekli olarak ürettiği yalanların girmesine izin vermeyeceğiz. Son 19 yılda adeta bir devrim gerçekleştirdiğimiz eğitim-öğretim imkanlarımızı inşallah daha da genişleteceğiz." ifadesini kullandı.

2002'DEN 2021'E YAPILAN YATIRIMLAR

Yapılan hizmetlerin sayısal verilerinin ve görsellerinin yer aldığı grafikte 2002 ve 2021 yılları arasındaki yurt sayısı, kapasitesi, yatak tipleri, yurt bulunan il/ilçe, beslenme yardımı ile lisans, yüksek lisans, doktora öğrencilerinin sayısı ve bu öğrencilere verilen burs ve kredi miktarları paylaşıldı.

YURT SAYISI 190'DAN 769'A ÇIKTI

Buna göre 2002'de 190 olan yurt sayısı 2021'de 769'a, 182 bin 258 olan yatak sayısı 719 bin 567'ye, yurt bulunan il sayısı 75'ten 81'e, ilçe sayısı 57'den 241'e, beslenme yardımı 9 liradan 570 liraya, kredi ve burs verilen öğrenci sayısı 451 bin 550'den 1 milyon 449 bin 387'ye yükseldi.

KREDİ VE BURS TUTARI 45 LİRADAN 650 LİRAYA YÜKSELDİ

Kredi ve burs miktarı ise lisans öğrencileri için 45 liradan 650'ye, yüksek lisans öğrencileri için 90 liradan 1300 liraya, doktora öğrencileri için 135 liradan 1950 liraya çıktı.

Etiketler : başkan erdoğan yurt kredi burs
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