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Başkan Erdoğan'dan NYT'ye S-400 yanıtı: Bence buna değerdi
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30 Eylül 2021 Perşembe 07:59:00 - Güncelleme:30 Eylül 2021 Perşembe 07:59:00

Başkan Erdoğan'dan NYT'ye S-400 yanıtı: Bence buna değerdi

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, New York Times'a Türkiye'nin S-400 alma nedenlerini anlattı. Türkiye'nin S-400'leri almasının ABD ile yol açtığı sürtüşmelere değip değmediğine yönelik soruya ise Erdoğan, "Bence buna değerdi. Savunmamızı istediğimiz gibi güçlendirebiliriz." yanıtını verdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Rusya'dan S-400'leri almasının NATO ittifakına zarar verdiği eleştirilerini reddederek, "Amerikalılar Türkiye'ye Patriot füze savunma sistemini satmış olsaydı, S-400'leri almak zorunda kalmayacaktık." dedi.

Amerikan New York Times (NYT) gazetesi, Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurulu haftasında New York'ta bulunan Başkan Erdoğan ile yaptığı görüşmenin S-400'lerle ilgili bölümünü yayımladı.

Erdoğan'ın dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı ikili görüşmeye ilişkin yayınlanan haberde yer verilen bölüme göre, Erdoğan'ın gelişmiş Rus savunma sistemini satın alarak Batı'nın başlıca askeri ittifakı olan NATO'nun altını oyduğu yönündeki eleştirileri reddettiği belirtildi.

Habere göre, Başkan Erdoğan, NYT yayın kuruluna yaptığı açıklamada, hem NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in hem de dönemin ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'nin silah tedarikçilerini seçme hakkını teyit ettiğini hatırlatarak, "Kendi silahlarımızı alıyoruz." ifadesini kullandı.

Ayrıca Erdoğan, "Amerikalılar Türkiye'ye Patriot füze savunma sistemini satmış olsaydı, S-400'leri almak zorunda kalmayacaktık." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin S-400'leri almasının ABD ile yol açtığı sürtüşmelere değip değmediğine yönelik soruya ise Erdoğan, "Bence buna değerdi. Savunmamızı istediğimiz gibi güçlendirebiliriz." yanıtını verdi.

Başkan Erdoğan ayrıca Türkiye-ABD ilişkilerinin temel olarak önemini koruduğuna işaret ederek, "Türkiye'nin ABD ile uzun yıllara dayanan bağları var. Bunun korunarak güçlendirilmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

Etiketler : Başkan Recep Tayyip Erdoğan RUSYA TÜRKİYE S-400 Jens Stoltenberg
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