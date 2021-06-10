Başkan Erdoğan'dan net mesaj: Geri duruş olmayacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan partisinin TBMM grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Muhalefete eleştirilerde bulunan Erdoğan şunları söyledi:

"CHP Genel Başkanı koltuğunda oturan zat 'lağım çukuru' dediği iddiaları Meclis kürsüsünden söylüyor. Aynı kürsü geçmişte FETÖ'nün kumpas projelerine de pervasızca alet edilmişti. Lağım çukuru diye ifade edilen iftiraların ve onları ortaya atan mahfilerin peşinden gitmek, ancak kendini oraya layık görenlerin işidir. Milletten umutlarını kesenler, gırtlaklarına kadar iç içe girdikleri terör örgütleri yetmemiş olacak ki, şimdi de suç örgütlerine bel bağlamış durumdalar."

Akşam'ın haberine göre, Erdoğan AK Parti'nin çetelerle ve suç örgütleriyle savaştığını belirterek, "Ülkemize, ne şu veya bu dış gücün ne onların piyon olarak kullandığı örgütlerin ne de içeride bu kirli senaryoya gönüllü figüran yazılanların istikamet çizmesine izin verdik. Kirli senaryolarına göre belirlemedik. Tek pusulamız aziz milletimizdir. Hukuku, adaleti birileri dayattığı için değil milletimiz layık olduğu için en üst seviyede tesis etmenin gayreti içinde olduk. AK Parti'yi kirli senaryoların içine yerleştirme gayretlerini kabul etmemiz mümkün değildir. Her meseleyi tüm taraflarıyla kamuoyu önünde oturur tartışırız ama bunu suç örgütü mensupları üzerinden yapmayız" dedi.

7 HAZİRAN SEÇİMİNİ ASLA UNUTMAYIN

Son dönemde de Meclis'in birbiri ardına önemli imtihanları alnının akıyla verdiğini dile getiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bunlardan biri de önceki gün 6. yıldönümünü geride bıraktığımız 7 Haziran 2015 seçimleridir. Türkiye, 2013'teki Gezi olaylarıyla başlayan karanlık senaryonun Meclis veçhesiyle 7 Haziran 2015 seçimlerinde karşılaşmıştır. Ülkemizin üzerine belirsizlik kara bulutlarının çöktürülmeye, eski Türkiye özlemlerinin tekrar canlandırılmaya çalışıldığı, terör örgütleri eliyle siyasetin dizayn edilmeye kalkışıldığı 7 Haziran 2015 seçimlerinin asla unutulmaması gerekiyor." Erdoğan, bu seçimin ardından Türkiye'nin, Kasım 2015'te bir yenileme seçimi, 15 Temmuz 2016'da darbe girişimi, Nisan 2017'de yeni yönetim sistemiyle ilgili halk oylaması, Haziran 2018'de erken seçim, Mart 2019'da da mahalli seçim yaşadığını belirtti.

GERİ DURUŞ OLMAYACAK

Türkiye olarak içinde yer aldıkları her platformda aynı yaklaşımı sergilediklerini belirten Erdoğan, gelecek pazartesi günü iştirak edeceği Brüksel'deki NATO Zirvesi kapsamında katılacağı oturumlarda, gündemdeki meseleleri muhataplarla ele alacağını, herhangi bir geri duruşun asla olmayacağını vurguladı. Zirve vesilesiyle ABD Başkanı Joe Biden başta olmak üzere Litvanya, Almanya, İngiltere, Yunanistan liderleriyle ve vaktin uygun olması halinde diğer katılımcılarla baş başa görüşmeler gerçekleştireceğini bildiren Erdoğan, "NATO'nun en önemli üyesi olan Türkiye, ittifak kapsamında üzerine düşen görevlerin tamamını hakkıyla yerine getirmiş bir ülkedir. İttifak içindeki diğer ortaklarımızdan tek beklentimiz, bilhassa bölgemizdeki gelişmeler hususunda ülkemizin egemenlik haklarına ve güvenlik hassasiyetlerine saygı gösterilmesidir" dedi.

MARMARA DENİZİ KORUMA ALANI İLAN EDİLDİ

Marmara'da müsilaj temizleme çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Erdoğan şunları söyledi: "15 bölgede temizlik çalışması başladı. Müsilaj meselesine kalıcı çözüm getirme hususundaki yol haritamızı içeren stratejik planımızı da üç ay içerisinde inşallah tamamlıyoruz. Marmara Denizi'nin tamamını koruma alanı ilan ederek, atık su arıtma sistemlerimizi en ileri teknolojiye taşıyarak Marmara'yı temizleyeceğiz. Artıma tesisi inşaatımızı törenle durduran, metroların inşaatını toprakla kapatan, Küçükçekmece'nin derelerini bakterilere teslim eden her yerinden basiretsizlik akan bir zihniyetin emrine bu ülkeyi teslim edemeyiz."

KANAL İSTANBUL İÇİN İNŞAAT BAŞLIYOR

Başkan Erdoğan "Kanal İstanbul'un inşasına da başlıyoruz. Planlama sahasının yarıdan fazlası yeşil alanlardan oluşan bu proje İstanbul'un ve ülkemizin iftiharı olacaktır. Depremi tetikleyeceğinden nice zırva ile engellemeye çalışanlar önce bu şehre karşı asgari görevlerini yerine getirsinler" dedi.

YAĞMUR ALTINDA TÖREN

Yoğun yağmur altında gerçekleşen törende iki ülke milli marşları çalındı, 21 pare top atışı yapıldı.

SON DÖNEMDE YAŞANANLARLA FETÖ KANLI YÜZÜNÜ GÖSTERDİ

Başkan Erdoğan, Kırgız mevkidaşı Caparov ile basın toplantısında, "Son dönemde yaşanan hadiseler FETÖ'nün kanlı yüzünü gösterdi. Bu tehdidin üstesinden geleceğiz" dedi.

Başkan Erdoğan ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov'un baş başa ve heyetler arası görüşmelerinin ardından iki ülke arasında anlaşmalar imzalandı. İmza töreninin ardından konuşan Erdoğan, Kırgız Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının 30 yılını tebrik ederek, 30 yıl önce Kırgız Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını ilk tanıyan ülkenin Türkiye olduğunu hatırlattı. Erdoğan şöyle devam etti:

ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ

"Kırgızistan'la maziden atiye uzanan kardeşlik bağlarımızı inşallah daha da güçlendirerek devam ettireceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı ile yaptığımız görüşmelerde bu irademizi bir kez daha teyit ettik. FETÖ başta olmak üzere terör örgütleri ile mücadeleden bölgesel işbirliği konularına kadar gündemimizdeki tüm konuları ele aldık. FETÖ'nün her iki ülke için de milli güvenlik tehdidi oluşturduğu konusunda aziz kardeşimle hemfikiriz. Son dönemde yaşanan hadiseler FETÖ'nün kanlı, karanlık ve çirkin yüzünü bir kez daha gözler önüne sermiştir. İnşallah omuz omuza vererek, bu tehdidin üstesinden beraberce geleceğiz."

AZERBAYCAN-TÜRKİYE DOSTLUK GRUBU'NU TBMM'DE KABUL ETTİ

Başkan Erdoğan, Azerbaycan Milli Meclisi Türkiye Dostluk Grubu heyeti ile TBMM'de bir araya geldi. Görüşmede, TBMM Başkanı Mustafa Şentop da yer aldı.

İŞGALİN BİTMESİ BÜTÜN TARAFLAR İÇİN BİR ŞANS

Brüksel'in ardından Azerbaycan'a gideceğini belirten Erdoğan, "Azerbaycan topraklarının kurtarılması, Ermenistan başta olmak üzere taraflara yeni dönemin kapılarını açma şansı verdi" dedi.