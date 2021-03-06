Başkan Erdoğan'dan Stoltenberg'e teşekkür mesajı

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06 Mart 2021 Cumartesi 20:00:00 - Güncelleme:06 Mart 2021 Cumartesi 20:03:00

Başkan Erdoğan'dan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'e teşekkür mesajı

Kaynak: AA

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e objektif Türkiye değerlendirmeleri için teşekkür etti.

Başkan Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in Türkiye'nin NATO için önemini vurgulayan açıklamalarına ilişkin Twitter'dan paylaşımda bulundu.

Objektif değerlendirmeleri dolayısıyla NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'e teşekkür ettiği paylaşımında Erdoğan, Türkiye'nin bir NATO müttefiki olarak tüm sorumluluklarını yerine getirmeye ve küresel barış ve güvenliğe hizmet etmeye devam edeceğini vurguladı.

Etiketler : Başkan Erdoğan Stoltenberg NATO
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