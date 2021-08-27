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27 Ağustos 2021 Cuma 15:43:00 - Güncelleme:27 Ağustos 2021 Cuma 15:43:00

Başkan Erdoğan'dan Müslümanlara çağrı

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Başkan Erdoğan, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Vakıflar Genel Müdürlüğünce restore edilen Başçarşı Camisi'nin açılışını gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, 'Namazlarımızı kıldığımız mekanların ötesinde evlerimizin neşesi geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı ellerinden tutup camilere daha çok getirmeliyiz. Hanım kardeşlerimizin özellikle genç kızlarımızın buralardan daha fazla faydalanmasını sağlamalıyız. Gayrımüslim dostlarımızın buralarda çekinmeden gelmelerini temin etmeliyiz.' dedi.

Başkan Erdoğan, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Vakıflar Genel Müdürlüğünce restore edilen Başçarşı Camisi'nin açılışını gerçekleştirdi.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Cumamız mübarek olsun. Başçarşı Camimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Aradan geçen 5 asırlık sürede savaşlar, yıkımlar görmüştür. Camimiz en son ve ağır darbeyi 1992-1995 yıllarındaki savaş sırasında almıştır. Savaşta caminin kubbesinde, minaresinde ciddi tahribat olmuştur. Caminin kullanabilmesi için acil ihtiyaçlara yönelik bir tadilat yapıldı. Saraybosna'nın simgesi olan bu eseri tekrar eski görkemine kavuşturmak için 6 sene önce harekete geçtik. 20 Mayıs 2015 tarihinde caminin restorasyonu için işbirliği protokolü imzaladık.

Camimiz kapsamlı bir restorasyon faaliyeti sonrasında geçen sene açılışa hazır hale getirildi. Esasen caminin açılışını 21 Mart 2020 tarihinde Miraç gecesinde yapmayı planlıyorduk. Ancak tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgını nedeniyle camimizin resmi açılışını ertelemek zorunda kaldık. Rabbime bizlere bu güzel camiyi eski ihtişamına kavuşturma imkanı sunduğu için sonsuz hamd-ü senalar ediyorum. Evlerimizin neşesi, geleceğin teminatı olan çocuklarımızı elinden tutup camilerimize daha çok getirmeliyiz. Hanım kardeşlerimizin, özellikle genç kızlarımızın buralardan daha çok faydalanmasını sağlanmalıyız. Başçarşı Cami'nde okunacak ezanların, kılınacak namazların Allah katında kabul olmasını diliyorum. Caminin restorasyonunda emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla...

Etiketler : Başçarşı Camisi Cumhurbaşkanı Erdoğan restore Bosna Hersek Saraybosn
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