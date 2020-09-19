Başkan Erdoğan'dan Musevi vatandaşlara tebrik mesajı
Kaynak: AA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Roş Aşana münasebetiyle yayımladığı mesajında "Musevi vatandaşlarımıza en içten duygularımla tebriklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, İbrani takvimine göre 18-20 Eylül 2020 tarihlerine denk gelen Roş Aşana Bayramı vesilesiyle kutlama mesajı yayımladı.
Musevi vatandaşlara tebriklerini ileten Erdoğan, sevgi ve hoşgörü medeniyetinin sembolü olan bu topraklarda toplumsal, kültürel, siyasi ve beşeri çeşitliliğin yüzyıllardır birlik ve beraberliği güçlendiren en önemli zenginliği oluşturduğunu vurguladı. Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:
"Farklı inançlara mensup vatandaşlarımızın kendi kültür ve geleneklerini özgürce yaşattıkları özel günler, toplumsal yaşamımıza renk katmakta, kadim dostluk ve beraberliğimizin daha da pekişmesine vesile olmaktadır. Bu düşüncelerle Musevilik inancının en önemli dini bayramlarından biri olan Roş Aşana münasebetiyle başta vatandaşlarımız olmak üzere tüm Musevilere esenlikler diliyorum."
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