VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye'deki Togg marka ilk polis aracı hizmete girdi
Başkan Erdoğan'dan müjde! Küçük esnafın prim ödeme gün sayısı 7200'e indi
The Economist'e tepki: Türkiye'ye yön veremez, sömürgeleri yapamazlar
Adalet Bakanlığından 'İmralı' iddialarına ilişkin açıklama
Deprem bölgesindeki KOBİ'lere 75 bin liraya kadar destek verilecek
Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Çobanoğlu'nun aracına ateş açıldı
06 Mayıs 2023 Cumartesi 15:00:00 - Güncelleme:06 Mayıs 2023 Cumartesi 15:00:00

Başkan Erdoğan'dan müjde! Küçük esnafın prim ödeme gün sayısı 7200'e indi

ABONE OL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, küçük esnafa müjde verdi. Başkan Erdoğan, "Prim ödeme gün sayısını SGKlılarla eşitleyerek 7200 güne indiriyoruz. Bu çalışmayla 1 milyon esnaf yararlanacak" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar...

Devlet millet el ele yaralarımızı sarıyoruz. Deprem konutlarının inşasına süratle başladık

Şu anda bu meydan bir rekor kırdı. 135 bin kişi bu alanda. Bay Bay Kemal, bak Kayseri ne diyor?

Bizim kumaşımız milletimizin kumaşıdır. Bizim hamurumuzu milletimiz karmıştır. Bizim aşkımız, milletimizin aşkıdır

(Deprem bölgesinde) 837 bin 500 çadır, 100 bin konteynerin kurulumunu yaptık. İnşa süreci başlayan konut sayısı 141 bin 300, köy evi sayısı 58 bin 630

Türkiye'ye son 20 yılda, önceki 80 yıldan daha fazla hizmeti beraber yaptık

Bizim kumaşımız milletimizin kumaşıdır. Bizim hamurumuzu milletimiz karmıştır. Bizim aşkımız, milletimizin aşkıdır

2013'te IMF'yi bir daha Türkiye'ye uğramamak üzere gönderdik. CHP'nin sözcüsü otel lobilerinde IMF ile görüştü. Bizim onlara ihtiyacımız yok

Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapana kadar durmadan çalışacağız. Bunu da son 21 yıldır olduğu gibi yine hep birlikte gerçekleştireceğiz

2002'den beri nasıl sandıktan önce işi bitirdiysek 14 Mayıs'ta da aynısını yapacağız

Elini vicdanına koyan herkes bizim hizmet aşkımızı takdir ediyor

Ülkemizin tüm imkanlarını günden güne geliştiriyoruz. CHP'lilere sormak lazım bu Bay Bay Kemal ne yaptı? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da ne yaptınız? Elleriyle kalp işareti yapmaktan bile acizler

Bay Bay Kemal'in, Kayseri'de "Katarlılara sattılar" yalanı attığı fabrikada yeni nesil Fırtına obüslerini ve Altay tankımızı ürettik. Adamın işi gücü yalan

Aile ve Gençlik Bankası kuracağız, doğalgaz ve petrol gelirlerini burada rezerv edeceğiz. Ev hanımlarını emekli ederek kendi gelirlerine kavuşturacağız

Muhalefetin "fasa fiso" dediği Karadeniz gazını milletimizin evine kadar getirdik. Bu ay faturalar gelmiştir, doğal gaz ücretsiz. Yaparsa AK Parti yapar

Küçük esnafımızın prim ödeme gün sayısını SGK'lılarla eşitleyerek 7200 güne indiriyoruz. Bu çalışmadan 1 milyon küçük esnaf faydalanacak

Etrafımızda doğal gaz ve petrol fışkırırken yıllarca bundan mahrum kaldık. Yüz milyarlarca doları yabancılara ödedik. Bu para milletimizin cebinde kalacak

Bizim sözümüz Bay Bay Kemal'in sözüne benzemez. "Sana söz" diyor. Sen bugüne kadar hangi sözü tuttun? İşçiler atılmayacak dedin İBB işçilerini kapıya koydun

Gazi Mustafa Kemal'in partisini marjinal örgütlerin, mezhep fanatiklerinin, LGBT savunucularının yuvası haline dönüştürdü. CHP LGBT'cidir. İYİ Parti ve HDP, LGBT'cidir

Bay Bay Kemal önceki gün çıkmış, 10 yıl sonra "17-25 aralık girişimindeki her şey montajdı" diyor. Şimdi ben bu iftiracıya soruyorum. Madem iftira olduğunu biliyordun neden bunları meydan meydan millete dinlettin?

Son 21 yılda Kayseri'ye 83 milyar lirayı aşkın yatırım yaptık. Eğitimde, sağlıkta, sporda, sosyal yardımlarla şehrimize çağ atlattık

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : recep tayyip erdoğan miting kayseri
Eğlenceli çekim

Eğlenceli çekim
Uyumak için bitkisel çözüm

Uyumak için bitkisel çözüm
İyi ki sen olmuşsun

İyi ki sen olmuşsun
Sosyal medyadaki yazıları kitap oldu

Sosyal medyadaki yazıları kitap oldu
Aşk yok!

Aşk yok!
Oyunculuk özgürleştiğim alanım

Oyunculuk özgürleştiğim alanım
Açılışta buluştular

Açılışta buluştular
İstiridyeyle imtihan

İstiridyeyle imtihan
Avrupa turnesine çıktı

Avrupa turnesine çıktı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX