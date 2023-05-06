Başkan Erdoğan'dan müjde! Küçük esnafın prim ödeme gün sayısı 7200'e indi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde önemli açıklamalarda bulundu.



Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar...

Devlet millet el ele yaralarımızı sarıyoruz. Deprem konutlarının inşasına süratle başladık

Şu anda bu meydan bir rekor kırdı. 135 bin kişi bu alanda. Bay Bay Kemal, bak Kayseri ne diyor?

Bizim kumaşımız milletimizin kumaşıdır. Bizim hamurumuzu milletimiz karmıştır. Bizim aşkımız, milletimizin aşkıdır

(Deprem bölgesinde) 837 bin 500 çadır, 100 bin konteynerin kurulumunu yaptık. İnşa süreci başlayan konut sayısı 141 bin 300, köy evi sayısı 58 bin 630

Türkiye'ye son 20 yılda, önceki 80 yıldan daha fazla hizmeti beraber yaptık

Bizim kumaşımız milletimizin kumaşıdır. Bizim hamurumuzu milletimiz karmıştır. Bizim aşkımız, milletimizin aşkıdır

2013'te IMF'yi bir daha Türkiye'ye uğramamak üzere gönderdik. CHP'nin sözcüsü otel lobilerinde IMF ile görüştü. Bizim onlara ihtiyacımız yok

Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapana kadar durmadan çalışacağız. Bunu da son 21 yıldır olduğu gibi yine hep birlikte gerçekleştireceğiz

2002'den beri nasıl sandıktan önce işi bitirdiysek 14 Mayıs'ta da aynısını yapacağız

Elini vicdanına koyan herkes bizim hizmet aşkımızı takdir ediyor

Ülkemizin tüm imkanlarını günden güne geliştiriyoruz. CHP'lilere sormak lazım bu Bay Bay Kemal ne yaptı? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da ne yaptınız? Elleriyle kalp işareti yapmaktan bile acizler

Bay Bay Kemal'in, Kayseri'de "Katarlılara sattılar" yalanı attığı fabrikada yeni nesil Fırtına obüslerini ve Altay tankımızı ürettik. Adamın işi gücü yalan

Aile ve Gençlik Bankası kuracağız, doğalgaz ve petrol gelirlerini burada rezerv edeceğiz. Ev hanımlarını emekli ederek kendi gelirlerine kavuşturacağız

Muhalefetin "fasa fiso" dediği Karadeniz gazını milletimizin evine kadar getirdik. Bu ay faturalar gelmiştir, doğal gaz ücretsiz. Yaparsa AK Parti yapar

Küçük esnafımızın prim ödeme gün sayısını SGK'lılarla eşitleyerek 7200 güne indiriyoruz. Bu çalışmadan 1 milyon küçük esnaf faydalanacak



Etrafımızda doğal gaz ve petrol fışkırırken yıllarca bundan mahrum kaldık. Yüz milyarlarca doları yabancılara ödedik. Bu para milletimizin cebinde kalacak

Bizim sözümüz Bay Bay Kemal'in sözüne benzemez. "Sana söz" diyor. Sen bugüne kadar hangi sözü tuttun? İşçiler atılmayacak dedin İBB işçilerini kapıya koydun

Gazi Mustafa Kemal'in partisini marjinal örgütlerin, mezhep fanatiklerinin, LGBT savunucularının yuvası haline dönüştürdü. CHP LGBT'cidir. İYİ Parti ve HDP, LGBT'cidir

Bay Bay Kemal önceki gün çıkmış, 10 yıl sonra "17-25 aralık girişimindeki her şey montajdı" diyor. Şimdi ben bu iftiracıya soruyorum. Madem iftira olduğunu biliyordun neden bunları meydan meydan millete dinlettin?

Son 21 yılda Kayseri'ye 83 milyar lirayı aşkın yatırım yaptık. Eğitimde, sağlıkta, sporda, sosyal yardımlarla şehrimize çağ atlattık

Ayrıntılar geliyor...