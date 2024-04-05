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Başkan Erdoğan'dan muhalefete Beşiktaş yangını tepkisi: "Başlarını kuma gömdüler"
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05 Nisan 2024 Cuma 20:41:00 - Güncelleme:05 Nisan 2024 Cuma 20:41:00

Başkan Erdoğan'dan muhalefete Beşiktaş yangını tepkisi: "Başlarını kuma gömdüler"

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Başkan Erdoğan 'Geleneksel TÜRGEV İftarı' programında konuşuyor. Beşiktaş'ta bir gece kulübünde 29 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan yangına ilişkin sessiz kalan muhalefete sert tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Sürekli işçinin emekçinin hakkından bahseden çevreler önceki gün Beşiktaş'ta hayatını kaybeden 29 emekçi kardeşimizle ilgili çıkıp tek cümle kurmadılar, başlarını kuma gömdüler." dedi.

Başkan Erdoğan 'Geleneksel TÜRGEV İftarı' programında konuştu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

TÜRGEV tam 28 yıldır ülkemize ve gençlerimize sahip çıkıyor. 40 bin 500'ü aşkın mezunumuz hem ülkemizde hem de dünyada insanlığa hizmet ediyor. Ülkesine ve milletine sayısız eser kazandırmış bir siyasetçi olarak TÜRGEV bizim için hep farklı oldu. Bir gencimize daha ulaşmak için çalışan vakfımızı tebrik ediyorum. Maddi ve manevi her hayırsevere teşekkür ederim.

Sizlerin arasında yarının başarılı bilim kadınlarını, doktorlarını, siyasetçilerini, örnek anneleri görüyorum. Rabbim her birinizin yolunu ve bahtını açık etsin.

Toplam sayısı 40 bin 500'e ulaşan mezunlarımız, bugün hem ülkemizde hem de dünyanın dört bir yanında insanlığa hizmet ediyor.

Meyve veren ağaç taşlanır. TÜRGEV gibi vakıflarımız da hem hizmetleriyle hem varlıklarıyla hem de yerli-milli duruşlarıyla ülkemizdeki belli çevreleri her zaman rahatsız etti.

Ağızlarını her açtıklarında hak, hukuk adalet kavramları üzerinden gönüllü kuruluşlarımıza dil uzatanların ikiyüzlülüklerini çok iyi biliyoruz

Bizi yok etmeye gelenlerin bizde hayat bulacağı yüksek bir ruh haliyle mücadelemizi kararlılıkla devam ettirdik.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN BEŞİKTAŞ'DAKİ YANGIN İÇİN MUHALEFETE SERT TEPKİ

Sürekli ahlak tüccarlığı yapan, sürekli işçinin emekçinin hakkından bahseden bu çevreler önceki gün Beşiktaş'ta yangında hayatını kaybeden 29 emekçi kardeşimizle ilgili çıkıp tek cümle kurmadılar

(Beşiktaş'taki yangın) Bu binaya inşaat ruhsatını, imar ruhsatını veren ve binanın en alt bodrum katlarını gazino haline getirmeye müsaade edenler kim?"

(Beşiktaş'taki yangın) Şimdi, biz de savcılarımızla bunu takip ediyoruz, bunu kovalıyoruz. Kovalamaya devam edeceğiz.

Bölücü terör örgütünün sokakları yakıp yıkan vandallarıyla sergiledikleri dayanışmayı, rızkının peşindeki insanların ailelerine çok gördüler.

YEREL SEÇİM VE DEMOKRASİ MESAJI

Seçimlere gölge düşürme, seçmenin iradesini rehin alma girişimleri bir kez daha sandıkta hüsrana uğradı.

Etiketler : Başkan Erdoğan TÜrgev iftar
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