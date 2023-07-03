Başkan Erdoğan'dan milli sporculara tebrik
Kaynak: TRT Haber
Başkan Erdoğan "3. Avrupa Oyunları'nda önemli başarılara imza atan, rekor sayıda madalya kazanarak tüm Türkiye'yi gururlandıran, oyunlarda ülkemizi en iyi şekilde temsil eden milli sporcularımızın tamamını canıgönülden tebrik ediyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda madalya kazanan sporcuları tebrik etti.
Erdoğan paylaşımında, "3. Avrupa Oyunları'nda önemli başarılara imza atan, rekor sayıda madalya kazanarak tüm Türkiye'yi gururlandıran, oyunlarda ülkemizi en iyi şekilde temsil eden milli sporcularımızın tamamını canıgönülden tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.
3. Avrupa Oyunları'nda önemli başarılara imza atan, rekor sayıda madalya kazanarak tüm Türkiye'yi gururlandıran, oyunlarda ülkemizi en iyi şekilde temsil eden millî sporcularımızın tamamını canıgönülden tebrik ediyorum. ���� pic.twitter.com/cO64SZGSrz— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 3, 2023