Başkan Erdoğan'dan milli sporculara tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda madalya kazanan sporcuları tebrik etti.

Erdoğan paylaşımında, "3. Avrupa Oyunları'nda önemli başarılara imza atan, rekor sayıda madalya kazanarak tüm Türkiye'yi gururlandıran, oyunlarda ülkemizi en iyi şekilde temsil eden milli sporcularımızın tamamını canıgönülden tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.