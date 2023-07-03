VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Genç milliler dünya üçüncüsü oldu
ANKA-3'e 'tanker' görevi
Borsa haftaya rekorla başladı
Trabzon'da endüstriyel temizlik tesisinde patlama
İhracat rakamları açıklandı
Tarihin en kapsamlı borç yapılandırması için başvurular bugün sona eriyor
03 Temmuz 2023 Pazartesi 09:29:00 - Güncelleme:03 Temmuz 2023 Pazartesi 09:29:00

Başkan Erdoğan'dan milli sporculara tebrik

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Başkan Erdoğan "3. Avrupa Oyunları'nda önemli başarılara imza atan, rekor sayıda madalya kazanarak tüm Türkiye'yi gururlandıran, oyunlarda ülkemizi en iyi şekilde temsil eden milli sporcularımızın tamamını canıgönülden tebrik ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda madalya kazanan sporcuları tebrik etti.

Erdoğan paylaşımında, "3. Avrupa Oyunları'nda önemli başarılara imza atan, rekor sayıda madalya kazanarak tüm Türkiye'yi gururlandıran, oyunlarda ülkemizi en iyi şekilde temsil eden milli sporcularımızın tamamını canıgönülden tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Etiketler : recep tayyip erdoğan milli sporcu avrupa oyunları
Baba olmadığım için pişmanım

Baba olmadığım için pişmanım
Mahkemenin yolunu tuttu: Kötü yorumlara suç duyurusu

Mahkemenin yolunu tuttu: Kötü yorumlara suç duyurusu
Miami'de aşk yeniden!

Miami'de aşk yeniden!
Nişanladılar

Nişanladılar
Bayram İstanbul'da yaşanır

Bayram İstanbul'da yaşanır
Küçük Kıvanç!

Küçük Kıvanç!
Görücü usulü tanışıp evlendi

Görücü usulü tanışıp evlendi
Tatil dönüşü yeni dizi anlaşması

Tatil dönüşü yeni dizi anlaşması
Yeni Süperman belli oldu

Yeni Süperman belli oldu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX