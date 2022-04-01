VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan'dan milli güreşçilere tebrik
Ekonomi teklifi komisyondan geçti
Biden ülkedeki benzin fiyatlarını düşürmek için harekete geçti
Kurtulmuş: Barajın düşürülmesi demokratik bir kazanımdır
Zelenskiy: Türkiye'ye teşekkür ederim
Bakan Çavuşoğlu Slovenyalı mevkidaşı ile görüştü
İstanbul Boğazı'nda gemi arızası: Müdahale sürüyor
Seçim kanunu TBMM'den geçti
Başkan Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü
Türkiye'de 14 bin 336 yeni vaka tespit edildi
Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması
Bakan Varank: Reformlar yapmaya devam ediyoruz
İçişleri Bakanlığı: PKK'dan kaçan 2 terörist daha teslim oldu
İntifada senaryosunun gündeme geldiği İsrail'de, güvenlik güçlerini zor günler bekliyor
Türk savunma sanayisinin yükselişi SAHA İstanbul'u Avrupa'da zirveye oturtacak
Türk dünyasındaki Öğretmen Değişim Programı'nın ilk ev sahibi ülkesi Türkiye olacak
ABD'nin güneyindeki fırtına ve hortumlarda çok sayıda kişi yaralandı
İtalya Başbakanı Draghi: Türkiye müzakere sürecini başlattığı için çok önemli rol oynadı
Yazlık diziyle döndü
‘Mahalleden Arkadaşlar' geliyor
Düğün hazırlıkları başladı
Balıkçılar sezondan umduğunu bulamadı
Üniversitede 'ücretsiz butik'
WhatsApp'a 37 yeni emoji!
01 Nisan 2022 Cuma 00:11:00 - Güncelleme:01 Nisan 2022 Cuma 00:12:00

Başkan Erdoğan'dan milli güreşçilere tebrik

ABONE OL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda madalya kazanan güreşçileri tebrik etti. Başkan Erdoğan, "Sporcularımızı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan'da devam eden Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar serbest stil 50 kiloda altın madalya kazanan Evin Demirhan Yavuz, 76 kiloda altın madalya kazanan Yasemin Adar Yiğit ile 55 kiloda bronz madalya kazanan Bediha Gün için tebrik mesajı yayımladı.

Başkan Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan millî sporcularımız Evin Demirhan Yavuz ve Yasemin Adar Yiğit ile bronz madalya kazanan Bediha Gün'ü en kalbî duygularımla tebrik ediyorum."

Etiketler : başkan erdoğan avrupa güreş şampiyonası milli güreşçiler
TikTok konseri verecek

TikTok konseri verecek
Haftada 2 gün görüşürüz

Haftada 2 gün görüşürüz
Boşanma sonrası arabasını sattı

Boşanma sonrası arabasını sattı
Eşimle klipte oynamam

Eşimle klipte oynamam
3 yıl sonra sete dönüş

3 yıl sonra sete dönüş
Kral Şakir Ankara'da

Kral Şakir Ankara'da
Ben bir markayım

Ben bir markayım
Batman'da izdiham

Batman'da izdiham
Candan ziyafet

Candan ziyafet

EN ÇOK OKUNAN HABERLER