Başkan Erdoğan'dan milli güreşçilere tebrik
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda madalya kazanan güreşçileri tebrik etti. Başkan Erdoğan, "Sporcularımızı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum" dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan'da devam eden Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar serbest stil 50 kiloda altın madalya kazanan Evin Demirhan Yavuz, 76 kiloda altın madalya kazanan Yasemin Adar Yiğit ile 55 kiloda bronz madalya kazanan Bediha Gün için tebrik mesajı yayımladı.
Başkan Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan millî sporcularımız Evin Demirhan Yavuz ve Yasemin Adar Yiğit ile bronz madalya kazanan Bediha Gün'ü en kalbî duygularımla tebrik ediyorum."
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan millî sporcularımız Evin Demirhan Yavuz ve Yasemin Adar Yiğit ile bronz madalya kazanan Bediha Gün'ü en kalbî duygularımla tebrik ediyorum. ����— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 31, 2022