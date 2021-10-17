Başkan Erdoğan'dan Mevlid Kandili mesajı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mevlid Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mevlid Kandili dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.
Erdoğan, Twitter hesabından yayımladığı mesajında, "Milletimizin ve İslam aleminin Leyle-i Mevlid'ini tebrik ediyor, alemlere rahmet Peygamber Efendimizin veladetinin vuku bulduğu bu kutlu gecenin tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Allah'tan niyaz ediyorum." ifadesini kullandı.
Milletimizin ve İslam âleminin Leyle-i Mevlid'ini tebrik ediyor, alemlere rahmet Peygamber Efendimizin veladetinin vuku bulduğu bu kutlu gecenin tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Allah'tan niyaz ediyorum. pic.twitter.com/6yUDgbkh9x— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 17, 2021
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