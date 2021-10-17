Başkan Erdoğan'dan Merkel'e esprili cevap!

Erdoğan ile Merkel arasındaki veda görüşmesi samimi bir havada geçti. Bunun somut örneği basın toplantısına da yansıdı.

Almanya Başbakanı Merkel'in "Koalisyon ortaklarımla mutluyum" açıklamasına Erdoğan yanıt verdi. "Sayın Şansölye ama zaman zaman şikayetlerinizi bana aktardınız" dedi. Erdoğan'ın yanıtı gülüşmelere neden olurken Merkel, "Doğrudur hayat böyle. Fakat buna rağmen güzel" dedi.