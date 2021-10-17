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17 Ekim 2021 Pazar 11:32:00 - Güncelleme:17 Ekim 2021 Pazar 11:32:00

Başkan Erdoğan'dan Merkel'e esprili cevap!

Kaynak: CNN Türk

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Almanya Başbakanı Angela Merkel, veda ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü. İki liderin basın toplantısında gülüşmelere neden olan bir olay yaşandı. Almanya Başbakanı Merkel, 'Koalisyon ortaklarımla bir sorun yaşamadım' deyince Cumhurbaşkanı Erdoğan araya girdi. 'Zaman zaman şikayetlerinizi bana aktardınız' dedi. Bu cevap gülüşmelere neden oldu.

Erdoğan ile Merkel arasındaki veda görüşmesi samimi bir havada geçti. Bunun somut örneği basın toplantısına da yansıdı.

Almanya Başbakanı Merkel'in "Koalisyon ortaklarımla mutluyum" açıklamasına Erdoğan yanıt verdi. "Sayın Şansölye ama zaman zaman şikayetlerinizi bana aktardınız" dedi. Erdoğan'ın yanıtı gülüşmelere neden olurken Merkel, "Doğrudur hayat böyle. Fakat buna rağmen güzel" dedi.

Etiketler : Erdoğan Merkel Almanya Başbakanı Merkel
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